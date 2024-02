Ce soir à 21h; la NBA se sera – peut-être – enflammée, elle sera peut-être devenue folle. Hier soir Simone Fontecchio et Monte Morris ont été transférés ? Ce soir ce sont carrément des dizaines de trades qui sont attendus. Par ici les dernières rumeurs !

La trade deadline est toujours l’un des évènements les plus fous de l’année. Qu’il se passe des énormes dingueries ou non, que des superstars changent de franchise ou pas, la tension est à son comble dans les dernières heures/minutes de cette période de transfert, et parfois c’est carrément le destin d’une franchise qui se joue en une signature, en un coup de fil (Pau Gasol aux Lakers, Rasheed Wallace aux Pistons…).

Ce soir la NBA devrait s’agiter, forcément, et à quelques heures du gong pas mal de petites ou grosses rumeurs ressortent ça et là. On vous a compilé tout ça, et c’est au cours d’un Allez Café exceptionnel de 1h50 que Bastien vous file absolument TOUTES les dernières infos. En attendant, évidemment, le gros coup de chaud dans quelques heures (fin du bal à 21h)

Allez, café !