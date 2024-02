Cette nuit les Washington Wizards se sont inclinés face aux Wizards et aux 40 points de Donovan Mitchell, entre autres. Cette nuit Jordan Poole a encore été cataclysmique. Et cette nuit Jordan Poole a carrément été hué par son propre public.

La carrière de Jordan Poole est l’une des plus étranges de toute la Ligue. Étrange, originale, inattendue.

Deux exemples :

Deux articles, deux ahuris au clavier c’est vrai mais une “constante” si l’on peut dire : Jordan Poole est imprévisible.

L’année passée l’arrière shooteur spécialiste des montagnes russes avait débuté sa saison en prenant une gouache légendaire par son coéquipier Draymond Green, libérant ainsi définitivement le démon planqué chez DG, et après une saison à 20 pions de moyenne voici qu’il était envoyé chez les Wizards, pas pour gagner des titres mais pour atteindre des sommets au scoring sans regarder le projet collectif.

Voilà, c’était ça le projet.

Sauf qu’à la place d’une trentaine de points de moyenne, c’est vraiment ce que certains prédisaient, on est donc plutôt sur un retour aux années compliquées, avec 16 points de moyenne, à 40% au tir et 30% de loin, toujours mieux que Kevin Knox c’est vrai mais assez loin de ce pourquoi il est payé (121 millions sur 4 ans). 2/13 face aux Hornets et 1/15 à Toronto, la pré-saison avait annoncé la couleur. Premier match de la saison ? 0/6 du parking, “alors peut-être”. Puis les cartons négatifs s’amoncèlent en même temps que les “bloopers”, ces actions que l’on retrouve quasi hebdomadairement dans le Shaqtin’ A Fool. Jordan Poole c’est un spectacle, mais un spectacle (re)devenu désolant, réussissant à masquer à lui tout seul le fait que son équipe, aussi, est quand même très nulle.

Sacrée performance.

Cette nuit Jordan Poole a touché le fond (0/5 au tir et 6 fautes en 25 minutes), après avoir déjà fini quasi capot dimanche contre les Suns (1/7). Cette nuit le public des Wizards lui a signifié qu’il en avait sa claque, une rareté en NBA. Et à quelques heures de la trade deadline, c’est peut-être bien annonciateur de changement, même si ça n’était pas l’idée à la base.

Jordan Poole getting booed at home 😭 pic.twitter.com/84ZWezN6z0

— BrickMuse (@BrickMuse) February 8, 2024