Les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour les Bucks. Lors de la défaite du Game 3 à Indiana hier, Damian Lillard s’est blessé au tendon d’Achille. Il y a de grandes chances qu’il manque la quatrième manche demain à Indianapolis.

En conférence de presse après le Game 3, Damian Lillard avait déclaré qu’il comptait jouer le Game 4 face aux Pacers dimanche soir. Mais les derniers examens remettent très sérieusement en question sa disponibilité.

D’après l’insider Chris Haynes de Bleacher Report, Lillard souffre d’une tendinite (inflammation de niveau 1) au niveau du tendon d’Achille et sa participation au quatrième match est considéré comme “douteuse”. Shams Charania de The Athletic ajoute que Dame porte une botte de protection et devrait logiquement manquer la rencontre, en plus de Giannis Antetokounmpo.

Milwaukee Bucks star Damian Lillard suffered a Grade 1 Achilles strain and is doubtful for Game 4 at Indiana on Sunday, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport. pic.twitter.com/J51fl0B73t

April 27, 2024

Nouveau coup dur pour les Bucks donc, eux qui sont déjà dans une situation très tendue en étant menés 2-1 sans le Freak, avec un Game 4 à jouer du côté d’Indianapolis.

Coup dur pour Damian Lillard aussi, de retour en Playoffs cette saison et auteur de deux perfs XXL avant d’enchaîner les bobos hier soir. D’abord touché au genou, Dame a ensuite aggravé sa blessure au tendon d’Achille datant de la fin de la saison régulière. Il a pu terminer le match mais était très sérieusement limité au niveau de sa mobilité lors de la prolongation (0 tir, 0 point).

Au vu de la nature des blessures de Giannis (mollet) et Lillard (tendon d’Achille), les Bucks ne prendront pas de risques avec leurs stars. Car ce sont des pépins qui peuvent encore s’aggraver jusqu’à provoquer une déchirure. Et qui dit déchirure dit plusieurs semaines/mois d’absence.

Lillard has played through significant soreness in his Achilles tendon in recent weeks, and reaggravated the injury late in fourth quarter of Game 3 loss Friday night. Bucks now facing likelihood of playing without Lillard and Giannis Antetokounmpo. https://t.co/kbwJjlXz84

April 27, 2024

Plus on avance, plus cette saison 2023-24 ressemble à une saison perdue pour Milwaukee. Aux Pacers d’en profiter pour remporter leur première série de Playoffs depuis dix ans.

