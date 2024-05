Il avait un peu pioncé en première mi-temps, laissant Evan Mobley et Caris LeVert alimenter la marque. Puis Donovan Mitchell s’est envoyé une lampée d’on ne sait quoi à la mi-temps, puis il est redevenu celui qu’il est censé être : le meilleur joueur de son équipe. Le meilleur joueur… de la série ?

“J’t’ai entoilé ! J’t’ai entoilé ! J’t’ai entoilé !” Ceci n’est pas le résumé de mes dernières vacances de Pâques avec mon fils de 6 ans, quoique, mais plutôt une scène que l’on a bien cru voir cette nuit lors de la deuxième mi-temps du match entre les Celtics et les Cavs. Car s’il aura fallu une heure à Donovan Mitchell pour se mettre en route, le niveau de “Spida” en deuxième mi-temps nous aura laissé rêveur, et les défenseurs de Boston pantois.

2 points au premier quart, 4 au deuxième. Ça demande le trade sur Twitter mais une heure plus tard ça rachète un maillot third sur la boutique des Cavs. 16 points au troisième quart dont quelques douceurs de types macarons framboise sur son lit de confiote maison, 7 de plus dans un dernier quart très vite ficelé, et voilà comment Donovan Mitchell se retrouve meilleur joueur d’un match dans lequel il semble n’avoir fait qu’éternuer.

Spida puts in the tough 3-ball!

2H of Game 2 is underway on ESPN pic.twitter.com/mH8GGHCloj

— NBA (@NBA) May 10, 2024

SPIDA BEATS THE 3Q BUZZER 🔥

He had 16 PTS & 4 3PM in the quarter 💪

Cavs lead 90-78 headed to the 4th quarter on ESPN! https://t.co/VMpMiZc4As pic.twitter.com/7pBe7YoZAF

— NBA (@NBA) May 10, 2024



Entendre dire que Caris LeVert était le leader offensif de son équipe a donc eu le don de réveiller la bête aux huit pattes. Festival de Donovan Mitchell, bonne grosse rouste des familles en faveur des Cavs, et Cleveland qui recevra les Celtics avec l’avantage dans la série !