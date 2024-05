Dernière demi-finale de conf connue après le Game 7 entre les Cavs et le Magic : Boston face à Cleveland ! Une série qui semble déséquilibrée sur le papier mais qui pourrait néanmoins nous apporter quelques frissons. Voici notre avis !

Giovanni

Contrairement à beaucoup d’avis, j’ai l’impression… que cette série va être équilibrée ! Donovan Mitchell fait partie de ces rares joueurs à pouvoir devenir une légende en Playoffs, et tout le collectif autour de lui peut se sublimer en attaque comme en défense, aux ordres d’un coach fait pour le très haut niveau et qui n’a pas les louanges qu’il mériterait. Nan j’déconne, Cavs nul nul nul, Spida trop seul en attaque, Mobley tout pareil en défense, Boston qui monte en régime et qui veut gagner du temps avant les finales de conf face aux Knicks, Celtics 4, Cavs 0.

Nico M

En ayant besoin de sept matchs pour passer l’obstacle Magic au premier tour des Playoffs, les Cavaliers n’ont pas rassuré grand monde. Les Celtics, eux, ont enclenché le mode rouleau compresseur face à un Heat décimé et font logiquement figure de grands favoris dans cette série. Un statut que les Verts vont assumer en dominant du début à la fin. Je donne quand même un match à Cleveland, parce que sur un malentendu Dean Wade peut prendre feu pour remonter un déficit de 22 points dans le quatrième quart-temps, mais les Celtics vont continuer de monter en puissance. On surveillera l’état de santé des deux pivots Kristaps Porzingis et Jarrett Allen (tous les deux à l’infirmerie), même si ça ne devrait pas changer grand-chose à l’issue de la série tellement une équipe est au-dessus de l’autre. Celtics 4, Cavaliers 1.

Nico V

Un bon duel entre une équipe qui a pris pas mal de repos, dominé son sujet malgré ce qu’on a pris pour une pointe malvenue d’arrogance, et une autre qui s’est fait très peur après un début de série qui ne laissait pourtant que très peu de place à un tel écart de trajectoire. Les Celtics sont mieux armés que les Cavaliers dans nombre de secteurs, mais cette capacité à parfois prendre de haut l’adversaire sur certaines séquences sera bien mieux punie par Cleveland. Attention à ne pas se voir trop beau, ça pourrait faire mal au moral et envoyer un bien mauvais message à la concurrence. Boston gagne, mais sans être éclatant. Celtics 4, Cavaliers 2.

Robin

Selon moi, les Finales de Conférence pourraient commencer après-demain. Si le sweep que j’ai pronostiqué entre Knicks et Pacers m’a fait me dire que peut-être, j’étais un petit peu sévère, celui que j’imagine entre Celtics aux Cavaliers me semble presque logique. Il n’y a pas un seul élément qui me laisse à penser que Donovan Mitchell et ses potes peuvent déranger les leaders de la Conférence Est. La fin de saison était nase, la série contre le Magic pas glorieuse, et la sortie s’annonce rapide. Le Game 4 aura lieu dans la nuit de lundi prochain à 1h du matin ; Caris LeVert, Darius Garland et les autres peuvent réserver les billets pour Cancun mardi. Aussi, selon l’INSEE (l’Institut National des Sources Extrêmement Erronées) J.B Bickerstaff a déjà contacté Pôle Emploi pour envoyer ses C.V et ses lettres de recommandations… Lucide, ça pourrait être utile. Celtics 4, Cavaliers 0 .

Céleste

Je vais être extrêmement généreux envers ces Cavaliers et leur donner… deux matchs. JB Bickerstaff coache peut-être comme un sanglier mais si j’ai remarqué qu’il y a des choses à exploiter via l’absence de Kristaps Porzingis, troisième option de Boston et défenseur très sérieux, probablement que lui aussi. C’est le moment pour Donovan Mitchell de montrer dans quelle conversation il se trouve et se battre comme un lion pour qu’il y ait bel et bien une série. En revanche, même si ces Cavs jouent à 105% et que les Celtes sont à 65%, il ne doit pas y avoir un monde où les Celtics perdent plus de deux matchs, sinon attention à la dynamique pour les Finales de Conférence. Tatum et Brown doivent faire le boulot sérieusement en attendant le retour du Letton, un point c’est tout. Celtics 4, Cavaliers 2.

Julien

Bravo aux Cavaliers pour la qualification à l’arrachée face au Magic, bravo aussi pour le futur sweep ? Pas si vite, balayons ensemble les éléments en faveur de la bande à J.B. Bickerstaff. D’abord, ils ont Donovan Mitchell. C’est bien ça, un joueur qui met des paniers. Ensuite, ils ont Sam Merrill qui peut être Stephen Curry le mardi en semaine B quand le coach daigne le faire jouer. C’est bien ça aussi non ? Et Evan Mobley, même s’il a du mal à trouver une place en attaque de temps en temps, il en impose en défense hein ? On pourrait continuer les sarcasmes longtemps, mais le télescope James Webb cherche encore un univers dans lequel les Cavaliers prennent plus d’un match à l’armada des Celtics. Spoiler, peut-être plusieurs années lumières sont à prévoir. Mais blague à part, l’absence de Porzingis n’est pas une raison suffisante – Jarrett Allen est lui aussi embêté par les blessures – et le visage montré par les deux équipes au premier tour laisse peu de place au doute. Celtics 4, Cavaliers 0.

Alex T

Sans forcer, les Celtics ont facilement géré une équipe de Miami qui n’avait tout simplement pas les armes pour lutter sans Jimmy Butler. En face, Cleveland a eu toutes les peines du monde à se débarrasser d’une équipe du Magic qui disputait pourtant ses premiers Playoffs. Je ne vois pas Boston être en difficulté dans cette série. Il faudra voir l’état de Porzingis mais il y a un gap d’écart entre les deux équipes. Donovan Mitchell va encore devoir se coltiner du gros défenseur (White ou Holiday), et l’attaque des Celtics est largement plus dangereuse et diversifiée que celle d’Orlando. Cette qualification à l’arrache de Cleveland me semble l’arbre qui cache la forêt et les limites de ce groupe. Les Celtics vont les exposer au grand jour. Celtics 4, Cavaliers 0

Clément

Les Celtics ont été souverains au premier tour, mais gare au Magic qui a des arguments à faire valoir, surtout en défense, après avoir disposé de décevants Cavs. Cette jeune équipe d’Orlando est clairement moins forte que Jayson Tatum and co. et ne devrait pas y arriver, étant donné que la défense des Celtics est proportionnelle à son attaque. N’importe quel joueur du Magic pourra par exemple être envoyé en prison par Jrue Holiday et autres. Hé ouais les gars, Boston c’est pas Cleveland, donc Orlando devrait se faire sweeper en bonne et due forme mais au moins ça fera de l’expérience. Côté vert, les Jay brothers feront le reste en attaque, et ça devrait passer tranquille pour Boston. Celtics 4, Magic 0, et un bon gros déni en prime

LE PROGRAMME DE LA SÉRIE