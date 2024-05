Ce soir à 21h30, les Knicks reçoivent les Pacers pour un Game 7 de Finales de Conférence qui sent la poudre. Mais plus encore que la température du Madison Square Garden, c’est la condition de deux des joueurs de Tom Thibodeau qui pose question…

Les Playoffs des Knicks de New York sont à double tranchant. D’un côté une jauge de hype très haute et la promesse d’un Celtics – Knicks incroyable en Finales de Conférence, mais de l’autre côté un effectif sur les rotules, littéralement, à tel point qu’on se demande parfois si Tom Thibodeau ne va pas demander à quelques uns de ses potes de compléter son roster. Fort heureusement les concours de pets sont là pour faire vivre le groupe, ceci est une vraie info, mais malgré tout les Pacers sont là, bien présents à 3-3 et prêts pour un upset bien viril bien campagne.

Pour le Game 7 de ce soir ? Le chapitre infirmerie sera encore une fois le plus rempli du livre, mais – ô suspense – on se prend à l’heure actuelle autant à rêver qu’à craindre le pire côté fanbase des Knicks. Car si la nouvelle d’une potentielle absence de Josh Hart fait bader, celle d’un éventuel… retour d’OG Anunoby redonne espoir au Madison.

Les abdominaux de Josh Hart en souffrance mais les ischios de OG en rémission, l’espoir de voir les deux sur le terrain ce soir mais la crainte de n’avoir… aucun des deux disponibles, ce qui reviendrait le cas échéant à faire de ce Game 7 face à Indiana un bourbier énorme pour les Knicks, eux dont le leader Jalen Brunson est également chancelant autant qu’il impressionne.

Il faudra probablement attendre ce soir pour connaitre l’issue de ce double-feuilleton, et ici on espère que les deux seront en tenue. Parce qu’on est fan des Knicks ? Non non, parce qu’on est fan de basktetball et qu’on préfère voir tout le monde en short, tout simplement.