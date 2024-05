Chère NBA je t’aime. Et ceci est l’introduction de ce récap.

C’est officiel, les Dallas Mavericks sont de retour en Finales de Conférence, deux ans après leur défaite à ce même stade de la compétition face aux futurs champions de Golden State. De retour en FDC à l’issue d’un match 6 exceptionnel, n’ayons pas peur des mots, un Game 6 plein de tout ce qui fait l’essence même de la NBA. Du suspense, des héros improbables, un money time qui se joue à un poil de Shai, jeu de mot mais jeu qui en vaut la chandelle.

Le match ? Parti sur les chapeaux de roue, avec un Jalen Williams – enfin – saignant, avec un duel passionnant de leaders générationnels entre Luka Doncic et Shai Gilgeous-Alexander. En première mi-temps le Thunder va trop vite et semble résolu à retourner dans l’Oklahoma pour un Game 7, et à la mi-temps les hommes de Mark Daigneault mènent de 16 points, autant dire que c’est mal barré pour Dallas.

Pour les Mavs Kyrie Irving a pioncé en première mi-temps mais tel le killer qu’il est (13 victoires en 13 matchs quand son équipe peut se qualifier) sa deuxième mi-temps sera impériale. Luka Doncic, lui, se démène comme il peut face à la défense de Luguentz Dort, l’un des meilleurs gardes du corps qu’il lui ai jamais été donné d’affronter. Mais une fois de plus dans ce match, même si Luka fut très à son aise et le vrai leader de son équipe, ce sont les jokers de luxe de Jason Kidd qui vont faire la différence. Au contraire d’un Josh Giddey complètement à la ramasse et donc l’avenir semble aujourd’hui bien sombre à OKC, les role players de Dallas sont monstrueux. Jaden Hardy se montre en première mi-temps, pourquoi pas, Derrick Jones Jr. lâche un nouveau bête de match (22 points à 8/13 au tir dont 4/6 du parking), Dereck Lively II est tout bonnement exceptionnel en sortie de banc (12 points, 15 rebonds et une deuxième mi-temps de très haut niveau), et PJ Washington, transparent pendant très longtemps, va tout simplement inscrire l’intégralité de ses 9 points dans les trois dernières minutes du match.

Deux tirs à 3-points pour le capital PJ, deux tirs de Shai Gilgeous-Alexander et 75 rebonds offensifs de Lively… puis l’action du match, avec une faute de SGA sur un tir dans le corner de Pièce Jointe et trois lancers sous pression. Les deux premiers sont inscrits, le dernier loupé volontairement, et le dernier ave maria de Jalen Williams ne sera qu’une prière à laquelle personne ne croyait côté OKC…

Les Mavs s’imposent 117-116 à l’issue d’un Game 6 fabuleux, à l’issue d’une superbe série. Dallas affrontera en Finales de Conférence le vainqueur du Game 7 de ce soir entre les Nuggets et les Wolves, le Thunder peut s’en vouloir mais sortira forcément grandi d’une saison extraordinaire. La NBA quoi, putain, c’est trop bien.