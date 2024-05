C’est la nouvelle de l’année, peut-être même de la décennie. Si les Knicks se sont imposés face aux Pacers lors du Game 5 et ont ainsi repris l’avantage dans la série, c’est en partie grâce à… un pet bruyant. Une vuvuzelanale qui a fait trembler le vestiaire avant de le détendre, qui a enivré New York, et étouffé Indiana.

J’aimerais rendre hommage à mon ami Lucas, un charmant poète qui m’a souvent dit : “tu mets les trois dictateurs les plus assoiffés de sang autour d’une table, si l’un d’entre eux pète, tout le monde rigole.”

On dit souvent que le football ou d’autres sports sont des langues internationales. CE N’EST RIEN comparé au prout. Cette émission de gaz intestinale parfois sonore parfois olfactive destinée à éloigner les gens, quels qu’ils soient, tout en les… rapprochant. Les premières secondes, celles de la légitime défense, forcent bien souvent à s’écarter, mais une fois qu’est passé le test du nez, les rires restent et le doute n’est plus permis, le moment vécu a été grand, intense et on s’en souviendra.

À toi, consommateur de cassoulet, flore intestinale fragile ou bien simple fan de Patrick Sébastien, sache que ton œuvre, tu ne l’a pas faite en vain. Certaines âmes sensibles se sont peut-être offusquées sur le moment, mais tu as inspiré, littéralement, du bus que tu as embaumé jusqu’au vestiaire du Madison Square Garden.

Le vent s’est propagé, comme une traînée de prouts, et a connu une répercussion de magnitude 8 dans les coulisses d’une des équipes les plus prestigieuses du sport mondial. Car avant le Game 5 face aux Pacers, les coéquipiers de Jalen Brunson étaient en train de se faire dessus. Pesés par le poids des blessures de leurs coéquipiers, ils sentent alors le vent tourner et leurs adversaires sont prêts à mener la charge. L’Indiana devient l’Indian, pour la simple raison que Tom Thibodeau et ses hommes ne semblent pas en mesure de les digérer.

Mais selon Fred Katz, insider des Knicks pour The Athletic, un moment inspirant a tout changé. C’est en tout cas ce qu’il a déclaré dans le podcast Knicks Film School :

“J’ai commencé à les (New York) sentir (y a pas de vanne) bien lorsque je suis sorti du vestiaire. Je ne pensais pas qu’ils manqueraient d’énergie. Je ne vais pas partager une anecdote pour dire à quel point ils étaient détendus parce que je ne veux pas embarrasser le gars, mais il y a eu un pet faramineux qui a détendu le vestiaire avant le match 5. Je ne vais pas dire qui c’était.

“There was an epic fart that loosened up the locker room a lot before the game

“And I’m not going to say who it was.”

–– @FredKatz on Game 5

More from the Knicks locker room & the court with Katz & @JCMacriNBA on the latest @KnickFilmSkool Podcast: https://t.co/WansJwjPoK pic.twitter.com/9sumFfonk1

— New York Basketball (@NBA_NewYork) May 16, 2024

Sur le terrain, les Knicks sont apparus plus légers que lors des matchs précédents. La tactique adverse a fait pschiit pendant que Jalen Brunson a pété la baraque avec 44 points. Les Pacers ont encaissé un éclat de 30 points et sont repartis du Madison Square Garden dans un tohu-bohu avec un coup sur la tête… et dans le nez.

New York peut désormais aborder le Game 6 gonflé à bloc, comme un météorisme et surtout plus en paix.

Mais chez TrashTalk, on ne veux pas laisser le coupable s’en tirer aussi facilement et on a dressé une liste des suspets :

Miles McBride dit Miles “redescente de” McDonald

Donte DiVincenzo dit Donte Divine cette sauce

Josh Hart dit Josh Fart

Jalen Brunson dit Jalen Brunch fort

Isaiah Hartenstein dit Isaiah Hartenstintestin

Precious Achiuwa dit Précieux à chié un vase

OG Anunoby dit “OG anus d’hobbit”

Alec Burks dit … Alec Burks

Shake Milton dit Shake Shack Mille Tonnes

DaQuan Jeffries dit “à quand les frites”

Jericho Sims dit “j’ai arraché l’slip”

Mamadi Diakité dit “mais c’est qui qu’a pété”

Julius Randle dit “Julius mange Lidl”

Bojan Bogdanovic dit “Bojanus Bogdanus”

Les enquêteurs sont sur sa trace !

Source texte : Knicks Film School