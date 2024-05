Après s’être fait proprement défoncer à Indianapolis, les Knicks avaient pour obligation de réagir à domicile. Pour montrer aux Pacers qui sont les patrons, mais surtout pour récupérer une balle de match dans la série. C’est chose faite, grâce à un match défensif de très, très haut niveau, mais aussi grâce à un Jalen Brunson absolument injouable : 44 points à 18/35 au tir !

Les statistiques de cette correction des Knicks

Sous les yeux d’un joli parterre de légendes locales, dont Carmelo Anthony, Patrick Ewing, Walt Frazier et John Starks, les Knicks ont mis un poil de temps avant de véritablement rentrer dans leur match. Ensuite ? Ils ont tout simplement déroulé, poussés par un public une nouvelle fois au rendez-vous des Playoffs pour faire trembler l’enceinte du Madison Square Garden. Isaiah Hartenstein fait une totale à la raquette des Pacers, en prenant 7 rebonds offensifs dans la seule première mi-temps. Une statistique qui peut – en partie – expliquer l’écart créé assez vite par New York au cours du 2e quart.

Le premier à profiter de ces deuxièmes chances offensives ? Jalen Brunson, qui exploite d’ailleurs aussi très bien les premières intentions. 28 points en 24 minutes, 12/18 au tir… à la pause. Il est tout simplement injouable. Les Pacers sont forcés à jouer plus vite pour tenter de stopper l’hémorragie numérique en cours, mais confondent vitesse et précipitation. L’adresse est un poil moins bonne que celle des hommes de Tom Thibodeau, qui ont le contrôle du rythme. Aaron Nesmith est à 1/5 à la mi-temps, tandis qu’Indiana est etouffé : près de 20 tirs tentés en moins comparé à New York !

Au retour du vestiaire, on reprend un poil d’espoir, car les Pacers reviennent à moins de 10 points, avant… de couler complètement. Aucun tir primé pendant 7 minutes, la défense des Bockers est juste in-fer-nale ! Passes en touche, tirs trop rapides, rien ne va plus et New York s’envole avec un énorme 17-0 sur la séquence ! Sur un énorme putback, Donte DiVincenzo fâche un peu trop Myles Turner, et on a même droit à un échange très musclé entre les deux joueurs sur la possession suivante, séparés par les arbitres. L’écart passe à 15 puis 20 points, aucun scénario ne laisse présager d’un retour d’Indiana dans la partie à la vue du rythme du match, complètement acquis aux Knicks.

Nan franchement, la défense des gars de Tom Thibodeau ? Wow, wow, wow. Étouffante, dégoûtante pour les Pacers, qui n’ont jamais trouvé de solution tactique pour s’en défaire. La solution apportée par Rick Carlisle, à savoir prendre Jalen Brunson en boîte pour le dernier quart-temps, est une fausse bonne idée : les espaces dans la défense d’Indiana se multiplient et ce sont les coéquipiers de la star de la Big Apple qui se régalent tour à tour. En plus, cela n’empêche pas tellement Brunson de continuer son spectacle offensif : 35 points à 15/26 au tir après 3 quarts-temps.

La réaction de Tyrese Haliburton et des siens est timide en début de dernier quart, et ne suffira pas à endiguer la masterclass pondue par les Knicks pendant tout le reste du match. L’écart se maintient, et le Madison explose lorsque Brunson tape la barre des 40 points sur un énorme and-one. Soirée parfaite dans la Ville qui ne dort jamais, puisque les Knicks récupèrent une balle de match dans la série (3-2), avec possibilité donc de conclure à Indianapolis. Résultat final ? 121-91, correction en règle.

