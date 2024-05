Immanquablement immanquable. Ce Game 5 entre les Nuggets et les Wolves, ce soir à 4h30, a tout pour être le match de l’année. Messieurs la table est dressée, on attend juste la bouffe.

Game 1 : Nuggets – Wolves , 99-106

, 99-106 Game 2 : Nuggets – Wolves , 80-106

Nuggets – , 80-106 Game 3 : Wolves – Nuggets , 90-117

, 90-117 Game 4 : Wolves – Nuggets, 107-115

Quelle série. Quelle série incroyable sont en train de nous offrir les Nuggets et les Wolves. Deux énormes victoires de Minnesota dans le Colorado, avec une défense all-time qui mettait alors le champion en titre dans les cordes… puis le réveil dudit champion avec deux statements dans le Minnesota, un blow-out au Game 3 et une espèce de démo de basket champagne lors du Game 4. Quatre matchs, quatre victoires à l’extérieur témoignant de l’impossibilité de se projeter dans cette série, bref… tout ce qu’on veut voir, tout ce qu’on aime voir.

Individuellement ? On est également sur quelque chose entre la légende (Nikola Jokic) et le summum (Anthony Edwards), avec tout autour des hommes capables de devenir des héros au besoin. Aaron Gordon, Jamal Murray ou Michael Porter Jr., Karl-Anthony Towns, Rudy Gobert ou Naz Reid, Kentavious Caldwell-Pope ou Jaden McDaniels, Reggie Jackson ou Mike Conley, Christian Braun ou Nickeil Alexander-Walker, absolument tous les mecs passés par le parquet dans cette série sont des joueurs qui méritent de jouer une finale NBA cette année, et jusqu’à présent cette match-up tient absolument toutes ses promesses.

Un Game 5 à 2-2 est évidemment le match le plus important d’une série, mais compte tenu du scénario de cette série, du niveau affiché et de la hype qui s’en dégage, ce match a toutes les chances d’être un énorme banger. Si vous ne mettez pas le réveil ce soir pour 4h30, on ne peut plus rien pour vous. Mais dans le cas contraire pas d’inquiétude, on vous racontera tout.