Ce soir, le Madison Square Garden devra hurler très fort. 2-2 entre les Knicks et les Pacers, Game 5 ULTRA important, et le moment de ressortir ce bout de phrase souvent usité en Playoffs : ce soir c’est le match le plus important de la saison pour les deux équipes. Ni plus, ni moins.

Game 1 : Knicks – Pacers, 121-117

– Pacers, 121-117 Game 2 : Knicks – Pacers, 130-121

– Pacers, 130-121 Game 3 : Pacers – Knicks, 111-106

– Knicks, 111-106 Game 4 : Pacers – Knicks, 121-89

Dans quel état seront les Knicks ce soir, c’est la question la plus essentielle qui soit. Deux facteurs X pour ce Game 5. Le premier donc, la santé des joueurs new-yorkais. On sait déjà que Mitchell Robinson est out pour la saison (opération prévue), on sait que le soldat OG Anunoby ratera ce soir son troisième match consécutif, et on sait aussi que Jalen Brunson commence à entendre grincer à chacun de ses gros appuis. Pour le reste ? Isaiah Hartenstein, Josh Hart et Donte DiVincenzo jouent tous les trois environ 1 400 minutes par match et on espère que les corps tiendront le plus longtemps possible. Le deuxième facteur X ? Le Madison Square Garden, qui devra ce soir pousser plus que jamais ses joueurs. Les gloires locales au premier rang et 20 000 barjots auront ainsi pour mission de porter un groupe réduit et souffrant, un groupe qui reste également sur deux défaites de suite et qui doit se rassurer (et sauver sa saison) à la maison.

Mais ATTENTION ! Attention, car de chair à pâté annoncée, les joueurs de Rick Carlisle sont passés outsiders officiels dans cette série. Indiana profite également de la fragilité ambiante chez les Knicks mais les rattacher uniquement à ça serait réducteur. Tyrese Haliburton est redevenu un All-Star depuis une semaine, Pascal Siakam et Myles Turner usent la raquette new-yorkaise, Obi Toppin et T.J. McConnell sont infernaux en sortie de banc et le duo Nesmith / Nembhard fait le job également. En d’autres terme ? On est peut-être sur un bon 50/50 ce soir, en prenant en compte le talent, les forces vives et le mood.

Alors, réaction sous les vivas d’une foule en délire ou… climatisation en règle des ruraux de l’Indiana ? Rendez-vous ce soir à 2h !