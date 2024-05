Remportant le Game 3 à l’arraché pour revenir à 2-1 dans leur série face aux Knicks, les Pacers voulaient enchaîner dans la quatrième manche de ce dimanche. Non seulement ils ont enchaîné, mais ils ont surtout humilié une équipe de New York complètement dépassée par les événements. 121-89 score final, Indiana revient à égalité avant le Game 5 au Madison Square Garden !

Les stats maison du Game 4 entre Pacers et Knicks

Il n’aura fallu que 12 minutes aux Indiana Pacers pour remettre la série à égalité. 12 minutes de folie dans la fournaise d’Indianapolis. 12 minutes où les New York Knicks n’ont tout simplement pas vu la lumière.

Parce que oui, dans ce Game 4 qui avait des allures de tournant, tout s’est joué dès le premier quart-temps.

Si vous n’étiez pas devant votre écran ce dimanche soir, voici ce qui s’est passé dans ce début de match à sens unique.

Durant les 12 premières minutes, les Pacers jouent à 100 à l’heure. Ils savent que les Knicks sont fatigués et décimés (pas d’OG Anunoby on le rappelle) alors ils décident d’appuyer tout de suite sur l’accélérateur. Pendant que New York galère à trouver son rythme offensif, Indiana déroule son basket. Rythme, transition, tirs du parking, points dans la peinture quand il y a des ouvertures… bref on a droit à du Pacers Basketball ! Vous ajoutez à ça une énergie débordante et une grosse intensité défensive de la part d’Indiana, et ça tourne à la correction.

Les bourreaux des Knicks ? Ils sont nombreux. Tyrese Haliburton (20 points) continue sur sa lancée des deux derniers matchs et plante des banderilles d’entrée. T.J. McConnell (15 points, 10 passes) apporte un très gros coup de boost en sortie de banc et est absolument sur tous les fronts. Myles Turner marque un 3-points impossible tout en protégeant son cercle comme prime Mutombo. Pascal Siakam se montre patient avant de bien exploiter ses spots. Obi Toppin se rappelle au bon souvenir des Knicks. Ben Sheppard et Andrew Nembhard font ficelle de loin. Isaiah Jackson apporte une belle activité en sortie de banc. Tandis qu’Aaron Nesmith s’arrache en défense sur Jalen Brunson.

Oui, on a cité tout le monde, mais c’est parce que les Pacers offrent un énorme effort collectif des deux côtés du parquets. 34-14 après le premier quart-temps, et le lead grimpe même jusqu’à 30 points dans le second !

Si on a vu d’énormes comebacks en NBA cette saison, les Knicks partent de beaucoup trop loin pour espérer quoi que ce soit en deuxième mi-temps. Surtout avec un Jalen Brunson (18 points à 6/17 au tir) fatigué et clairement pas à 100%. Surtout avec un Donte DiVincenzo qui n’a plus de munitions (3/13 au tir) après son explosion du Game 3. Surtout avec un Josh Hart (2 points, 3 rebonds) qui est à des années-lumière de son impact habituel. Et surtout avec une équipe des Pacers qui continue d’être sur un nuage à 3-points (14/31 de loin sur le match, 7/37 pour les Knicks).

Le score à la fin du troisième quart-temps ? 101-63 Indiana. +38…

On vous épargne la fin de match car on sait que les “highlights” de Shake Milton, Daquan Jeffries et Jericho Sims, c’est pas trop votre came. Tom Thibodeau profite de cette énorme raclée pour (enfin) faire souffler ses cadres, reste à voir si ça suffira pour retrouver l’énergie nécessaire en vue du Game 5 crucial ce mardi au Madison Square Garden.

