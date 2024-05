C’est le principe de la NBA Draft Loterie : chaque année il y a des gagnants, chaque année il y a des perdants. Pour ce qui est des gagnants, on a trois franchises qui ne sont pas malheureuses des résultats ce soir. Hawks, Rockets et Spurs repartent avec un pick plus haut que ce qui était annoncé, et même avec un pick de plus pour les derniers.

Qu’on ne se raconte pas de salade, les grands gagnants de cette Draft Loterie, ce sont bien sûr les Atlanta Hawks. Atlanta a tout simplement… gagné 9 places à la Draft (par rapport aux projections) en s’emparant du first pick cette année. Difficile de faire mieux, il s’agit de l’une des plus grosses surprises de l’histoire de la Loterie NBA. Les Hawks n’avaient même pas 14% de chances de finir dans le top 4, et avaient seulement 3% de chances d’obtenir ce premier pick : bref les Faucons ont réalisé le braquage de l’année. Landry Fields est probablement encore en train de sourire à l’heure actuelle. Bravo les rapaces.

HAWKS GET THE NO. 1 PICK 🤯🚨 pic.twitter.com/cnbgH2ucmE

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 12, 2024

Toujours dans les montées inattendues, on retrouve les Houston Rockets. Le pick des Nets de cette année était réservé aux Rockets (transfert de James Harden), et bon sang de bonsoir ils en ont profité. Avec le bilan des Nets, les Rockets avaient 20,3% de chances de finir dans le top 4. Devinez quoi ? Eh bien Houston a gagné six places dans la Draft. Alors qu’ils étaient censés choisir en 9 selon les prédictions, ils sélectionneront finalement en troisième position au mois de juin. Bien veinard, ce Ime Udoka. La reconstruction des Rockets va bon train, eux qui se sont illustrés lors des Drafts précédentes avec de bons picks. Alors, à qui le tour cette année ?

The #Rockets last 4 years in the draft:

2021 — Jalen Green – pick #2

2021 — Alperen Şengün – pick #16

2022 — Jabari Smith Jr. – pick #3

2022 — Tari Eason – pick #17

2023 — Amen Thompson – pick #4

2023 — Cam Whitmore – pick #20

2024 — pick #3 👀

What a rebuild. pic.twitter.com/62q2FTk1r7

— Bradeaux (@BradeauxNBA) May 12, 2024

À San Antonio, on salue bien bas la nation canadienne. En effet, le pick des Raptors était censé revenir aux Spurs si Toronto chutait hors du top 6. Eh bien figurez-vous que les Raptors ont terminé à la huitième place. Et ça fait donc un pick bonus pour les Spurs, qui sont de plus montés légèrement pour ce qui est de leur pick à eux. San Antonio avait en effet plus de chances de finir hors du top 4 que de l’intégrer (42,1%). Avec ces deux picks (#4 et #8), les Spurs ont des arguments en plus pour aller draguer Trae Young, eux qui ont déjà récupéré les choix de Draft des Hawks entre 2025 et 2027.

The Spurs got Victor Wembanyama! Now, the Spurs have the 8th pick and the 4th pick! The NBA Gods are smiling on the city of San Antonio. pic.twitter.com/MEzCHvezKe

— PJ Hoops (@RealPjHoops) May 12, 2024

Trois grands gagnants dans cette Draft Loterie 2024, les Hawks, Rockets et Spurs ont de quoi célébrer ce soir. Bien sûr il faut savoir raison garder, car monter à la Draft ne sert à rien si on drafte mal. Aux General Managers à présent de faire le boulot et de ramener des bons joueurs qui correspondent aux besoins de leurs équipes.