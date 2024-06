Après ses adieux à Bourg-en-Bresse il y a quelques jours, le cap de Zaccharie Risacher indique plein Ouest direction les États-Unis. Cette semaine, l’ailier va notamment effectuer des entraînements avec les Atlanta Hawks est les San Antonio Spurs.

La Combine du côté de Trévise ? Check. Les adieux à la belle région de l’Ain ? Check. Prochaine étape : débarquer dans les salles d’entraînement NBA pour faire parler son talent. Zaccharie Risacher peut à peine se remettre des émotions de la fin de son passage à Bourg-en-Bresse que le processus de draft s’accélère.

S’il ne reste plus que 14 jours avant la Draft NBA 2024, l’identité du premier choix n’est pas encore clairement définie. Mais Risacher peut toujours y prétendre et semble en pôle position, comme l’indiquent les dernières tendances des principales mock drafts. L’incertitude règne néanmoins, et rien de mieux pour une franchise que d’observer les prospects de leurs propres yeux.

C’est donc pour cela que les Atlanta Hawks, détenteurs du premier choix le 26 juin prochain, vont accueillir la pépite du championnat de France. Alors que des rumeurs soulignent que le front-office d’Atlanta considère encore toutes les options, s’attacher les services du Français est plus que jamais sur la table en Géorgie.

Zaccharie Risacher will be conducting private workouts for the Hawks and Spurs this week.

Risacher is a serious contender to go No. 1 overall in Atlanta. pic.twitter.com/6dLf5728Bq

— Evan Sidery (@esidery) June 11, 2024

L’autre équipe qui va accueillir Zaccharie Risacher pour des workouts privés, c’est San Antonio. S’il paraît peu probable que l’ailier descende jusqu’au quatrième choix, certains bruits de couloirs ont évoqué qu’un échange le soir de la Draft n’était pas impossible. Les Spurs pourraient sacrifier leurs choix 4 et 8 pour récupérer le pick 1. Dans cette situation, la cible serait plutôt Zaccharie Risacher pour venir garnir le cinq majeur texan aux côtés de Victor Wembanyama.

Géorgie ? Texas ? Destination surprise ? Zaccharie Risacher ne sait pas encore à quelle sauce il sera cuisiné, mais ça commence par les entraînements privés avec ces deux franchises dès cette semaine.