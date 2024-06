Draft NBA : les Spurs prêts à sacrifier leurs picks 4 et 8 pour obtenir le 1er choix ?

Avec deux choix dans le Top 10 de la prochaine Draft NBA, les possibilités sont multiples pour les San Antonio Spurs. L’une d’entre elles ? Monter un package avec leurs picks 4 et 8 pour choisir en premier lors de grande cérémonie de fin juin.

C’est Jonathan Givony, expert Draft pour ESPN, qui a mis en avant ce scénario.

Que ce soit dans sa dernière mock draft, sur différents podcasts ou en se basant simplement sur les bruits de couloir qu’il peut entendre, Givony pense que les Spurs se montreront agressifs avec leurs choix de draft dans le but d’accélérer leur processus de reconstruction autour du phénomène Victor Wembanyama.

Un nouveau deal entre les Hawks (qui possèdent le premier choix) et les Spurs serait-il en préparation ? Les deux franchises ont déjà effectué un gros trade ensemble en 2022 pour le transfert de Dejounte Murray contre plusieurs choix de premier tour de draft. Des rumeurs autour d’une arrivée de Trae Young à San Antonio ont également animé l’actu ces dernières semaines. Alors qu’Atlanta envisage plusieurs possibilités avec son pick #1, les Spurs ont des ambitions suite à l’énorme première saison de Wemby, ce qui pourrait poser les bases d’un nouveau deal.

Évidemment, on n’en est pas encore là. Mais la possibilité existe. Si ça devait se concrétiser, il y a de grandes chances pour que les Spurs sélectionnent un Français en numéro 1 de la Draft pour la deuxième année consécutive. Plutôt Alex Sarr pour former les nouvelles Twin Towers avec Wemby à San Antonio ? Plutôt Zaccharie Risacher pour apporter un complément à l’aile ?

Il reste trois bonnes semaines avant la Draft NBA et beaucoup de choses peuvent se passer. Mais on vous mentirait si on disait qu’on n’était pas intrigués par l’idée de voir Victor Wembanyama être associé à Sarr ou Risacher sous le maillot de San Antonio…

Source texte : ESPN

