Alors que les Hawks viennent de toucher le gros lot à la NBA Draft Loterie, beaucoup de questions se posent concernant le projet sportif d’Atlanta, et notamment l’avenir de Trae Young. Ce dernier devrait être dans les rumeurs de transfert pendant tout l’été et son nom est parfois associé aux San Antonio Spurs. Mais qu’en pense Victor Wembanyama ?

En marge de la victoire des Hawks en Playoffs lors de la Loterie de dimanche soir, le cas Trae Young a pas mal fait parler.

“Il y a une réelle possibilité que Young se fasse transférer” a déclaré Adrian Wojnarowski hier. “De plus en plus d’équipes pensent que les Hawks vont rendre Trae disponible pour un transfert” a ajouté l’insider de Yahoo Sports Jake Fischer. Pour rappel, Atlanta reste sur une nouvelle saison décevante et le duo Trae Young – Dejounte Murray n’a pas vraiment fonctionné jusqu’ici. Préparez-vous donc à entendre beaucoup de rumeurs concernant la star des Hawks dans les prochaines semaines, potentiellement avec les Spurs de Wemby.

The Spurs, who are expected to show interest in Trae Young if made available this offseason, now have an extremely enticing package to potentially offer the Hawks.

Armed with two lottery picks (Nos. 4 + 8), plus control of Atlanta’s drafts 2025-2027, San Antonio presents them a… pic.twitter.com/OSigMJvJOQ

— Evan Sidery (@esidery) May 12, 2024

On le sait, San Antonio a besoin d’un meneur de jeu. On sait aussi que Victor a envie de gagner ASAP et qu’il aimerait donc plus de soutien autour de lui. Trae Young, meneur All-Star qui tourne à 25 points et 10 passes de moyenne en carrière, représente donc un candidat naturel pour un transfert à San Antonio. Ce que Victor Wembanyama ne voit pas d’un mauvais œil si l’on en croit les dernières infos.

“J’ai parlé à des gens qui connaissent Wemby, et qui m’ont indiqué qu’il était au moins intrigué par cette idée (jouer avec Trae Young, ndlr.). Alors oui, être intrigué par cette idée et taper du poing sur la table sont deux choses bien différentes. Et je n’ai aucune idée de ce qu’en pense Gregg Popovich.” – Tim MacMahon, via ESPN

J’y pense. pic.twitter.com/bzzPq8lxbB

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 13, 2024

Les Hawks et les Spurs font partie des grands gagnants de la Loterie NBA d’hier. Atlanta est reparti à la surprise générale avec le first pick, tandis que San Antonio a quitté la soirée avec deux choix dans le Top 8 de la prochaine Draft (#4 et #8). Quel impact les balles de ping-pong auront-ils sur la stratégie de ces deux franchises cet été ? L’avenir nous le dira. Mais une chose est sûre : il existe un scénario loin d’être improbable dans lequel San Antonio (qui peut avoir en plus près de 20 millions en cap space cet été) et Atlanta trouvent un accord sur un transfert de Trae Young. Ce ne serait pas la première que ces deux franchises font affaire sur un gros deal, remember Dejounte Murray en 2022 (envoyé de San Antonio à Atlanta contre plusieurs choix de premier tour de draft).

Si Ice Trae venait à débarquer dans le Texas, cela donnerait un playmaker de premier choix à Wemby et le duo pourrait faire des ravages en attaque. De l’autre côté du terrain, Victor pourrait aussi rattraper les grosses limites défensives de Young, faisant de ces deux-là un duo complémentaire.

On n’en est pas encore là, mais ce scénario est clairement “intrigant”.

__________

Source texte : ESPN

