Trae Young, prochaine star disponible sur le marché des transferts ?

Si les Hawks n’ont pas bougé à la trade deadline hier soir, ils pourraient revenir dans les rumeurs cet été. Non seulement pour Dejounte Murray, mais aussi pour un certain Trae Young si l’on en croit les derniers bruits de couloir.

Quelle sera la prochaine star NBA disponible sur le marché des transferts ?

Voilà une question qui anime presque continuellement l’actualité de la Grande Ligue. Et la Trade Deadline 2024 à peine dépassée, elle revient forcément sur la table.

Selon Jake Fischer de Yahoo Sports, cette star pourrait être Trae Young, le meneur des Hawks qui tourne cette saison à 27 points et 11 passes de moyenne.

Rival teams believe that Trae Young could become available this offseason, per @JakeLFischer

“There are several front offices that listened to Atlanta’s pre-deadline chatter and came away from conversations with the Hawks of the belief Trae Young could become available for… pic.twitter.com/DpDidrooS1

— NBACentral (@TheDunkCentral) February 9, 2024

Alors que les Hawks font partie des équipes les plus décevantes de la saison avec une pauvre 10e place à l’Est (22 victoires – 29 défaites), un vent de changement souffle sur Atlanta.

Cela s’est senti avec les rumeurs entourant Dejounte Murray avant la deadline, mais un changement plus radical pourrait avoir lieu dans quelques mois si la saison se termine mal.

“Plusieurs front offices qui ont pu discuter avec les Hawks avant la deadline pensent que Trae Young peut devenir disponible pour un transfert cet été – selon la manière dont se déroule le reste de la saison.” – L’insider Jake Fischer

Un meneur All-Star qui évolue dans une franchise qui perd, et qui possède deux années de contrat après la saison actuelle, ça peut clairement se transformer en transfert. En dehors des bruits de couloir cités juste au-dessus, les Hawks n’ont pour l’instant donné aucune indication concernant une potentielle volonté d’échanger Ice Trae. Mais on sait que les choses peuvent aller très vite en NBA.

Parmi les équipes qui seront sur le dossier en cas de divorce entre Atlanta et Young, il y a évidemment les Lakers. La franchise de Los Angeles n’a pas bougé hier, et attend cet été pour faire un gros coup avec l’ajout éventuel d’une troisième star. Ce n’est peut-être pas un hasard si LeBron James est monté au créneau pour Ice Trae après sa non-sélection au All-Star Game…

AGREED!!! I’m not quite understanding this! Cause it can’t be about Ws/Ls cause cats have definitely gotten in with wayyy nastier records in the past. He be cooking EVERY NIGHT! Stop it! He’s an All-⭐️ for sure. Something is REAL 🐠-E. 🤔

— LeBron James (@KingJames) February 3, 2024

Toujours selon Yahoo Sports (et le Psy de TrashTalk), les Spurs pourraient aussi s’engouffrer dans la brèche. Un duo Ice Trae – Victor Wembanyama ? Franchement on ne dit pas non.

Au final, peut-être que ces rumeurs ne mèneront nulle part, mais ce n’est pas la première fois que l’avenir de Trae Young représente un sujet d’actualité. Malgré ses énormes qualités offensives, les mauvais résultats des Hawks ces dernières saisons et les doutes sur son leadership ne font pas de lui un joueur intouchable.

Et si Atlanta tournait la page ?

Source texte : Yahoo Sports