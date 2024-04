Absent depuis fin février à cause d’une blessure au doigt, Trae Young est sur la voie du retour. Le meneur All-Star a repris le chemin de l’entraînement et devrait retrouver les parquets très bientôt. Les Hawks ont encore quatre matchs de saison régulière à jouer avant le début du play-in tournament.

Un mois et demi après son opération du doigt, Trae Young a franchi un gros cap dans son processus de rééducation.

Si l’on en croit l’insider Marc Stein, Ice Trae a reçu l’autorisation pour retrouver l’entraînement collectif et avec contact. Habituellement, c’est la dernière étape avant de pouvoir rejouer en match.

Atlanta's Trae Young underwent finger surgery on his left hand on Feb. 27 and has said he hopes to make it back onto the floor before the regular season ends. The Hawks will play Chicago in a 9 vs. 10 Play-In Tournament game next week. https://t.co/Ot7NxKynCp

— Marc Stein (@TheSteinLine) April 8, 2024

On ne sait pas exactement quand Trae Young fera son retour, mais il sera sûrement disponible pour la rencontre du play-in tournament face aux Bulls dans une semaine. Reste à voir s’il aura eu assez de temps pour retrouver son rythme d’ici là.

Sans lui, les Hawks ont joué 22 matchs depuis fin février. 22 matchs pour un bilan positif de 12 victoires et 10 défaites sous l’impulsion notamment d’un Dejounte Murray en roue libre, et d’une défense un peu moins poreuse qu’avec Ice Trae. De quoi relancer le débat sur la compatibilité entre Murray et Young ainsi que les spéculations concernant l’avenir de ce duo.

En attendant, les Hawks vont quand même récupérer leur arme offensive numéro 1. Arme qui peut faire la différence dans un match à élimination directe comme celui qui attend Atlanta dans quelques jours.

__________

Source texte : Marc Stein