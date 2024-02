Auteur d’un match plein, Trae Young a envoyé un message après son absence dans la liste du All-Star Game. Une perf XXL qui pourrait pousser Adam Silver à lui offrir l’une des places bonus en remplacement de Julius Randle ou Joel Embiid ?

La rencontre Hawks – Suns avait déjà l’air alléchante sur le papier mais on se doutait qu’il fallait garder un œil dessus, ne serait-ce que pour voir Trae Young. Oublié par les coachs parmi les remplaçants du All-Star Game, le dégarni de Géorgie avait face à lui deux joueurs qui verront Indiana d’ici quinze jours (Kevin Durant et Devin Booker). Autant dire qu’un gros match face à ces adversaires de qualité serait du meilleur goût pour montrer aux uns et aux autres l’erreur de ne pas le prendre pour le match des étoiles.

Cette nuit, Trae Young a été absolument époustouflant pour les Hawks. Au four et au moulin, initiateur de tout le jeu à Atlanta, il a offert son cocktail habituel de gros shoots, avec une rondelle de citron et du caviar pour les copains. Bogdan Bogdanovic ne peut pas s’en plaindre, lui qui a hérité de bon nombre d’offrandes de la part de son meneur au cours de la soirée. Le Serbe finit avec 23 points en sortie de banc.

Auteur d’un solide début de match avec 11 points rapides, Trae Young était déjà en 17/9 à la pause. Il a continué son numéro au retour des vestiaires avant de se montrer déterminant dans le money time, avec notamment cette superbe action où il arrache la balle à Kevin Durant avant d’envoyer un 3-points qui a fait bien mal aux Suns. 32 points, 15 passes, 3 interceptions et des pourcentages plus que propres pour Ice Trae afin de geler les Suns (12/17 dont 7/11 de loin !).

TWO-WAY TRAE 🧊🍪 pic.twitter.com/H9nWLuThfv

— Atlanta Hawks (@ATLHawks) February 3, 2024

En face, Kevin Durant s’est bien arraché dans le money time avec 16 de ses 35 points (mais aussi 8 rebonds et 8 passes) dans le seul quatrième quart-temps. Mais Trae Young a pu finir le boulot, bien aidé par la montée en puissance de Dejounte Murray sur les douze dernières minutes. De quoi arracher une troisième victoire consécutive pour les Hawks, qui restent malgré tout collés à la dixième place à l’Est.

Pour Trae Young, cette nouvelle masterclass pourrait lui permettre de marquer des points pour le match des étoiles. On le sait, Adam Silver va devoir choisir deux remplaçants pour Joel Embiid et Julius Randle, blessés. On imagine que le boss de la Ligue prendra un intérieur avec le premier ticket pour renforcer un peu la raquette de l’Est (Porzingis, Jarrett Allen ?) mais pour le deuxième, Trae Young a une vraie carte à jouer. Malgré le classement moyen d’Atlanta, le meneur sort des perfs de All-Star depuis plusieurs mois et il n’aura pas volé sa place s’il est sélectionné au finish.

🥶 32 PTS

🥶 12-17 FG

🥶 7-11 3-PT FG

🥶 15 AST

🥶 3 STL

Sounds like an All Star to us ¯\_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/2AZiTHYt78

— Atlanta Hawks (@ATLHawks) February 3, 2024