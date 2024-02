Après la non-sélection de Domantas Sabonis et De’Aaron Fox au All-Star Game, les Kings avaient rendez-vous à Indiana. Une occasion de bien se défouler dans un match qui sentait bon l’attaque. Promesse tenue puisque Sacto s’est imposé 133-122 face à Indi grâce à son collectif.

Un Tyrese Haliburton-ico est toujours signe d’un match sympa et offensif. Pas de Tyrese dans le cinq majeur mais pas d’exception ici entre deux des équipes qui font le plus de passes décisives dans la Ligue. Un match offensif à Indiana avec les deux stars de Sacramento… Ca rappelle un évènement mi-février. Allez, on ne vous fait pas plus mal que ça.

D’autant que le basket est à la fête en ce début de match. Sous Rick Carlisle, l’attaque est toujours aussi agréable à voir. Une symphonie avec beaucoup de mouvements, de cuts, de shoots et surtout de points. Tout le monde y met du sien : de la mobylette T.J McConnell à Buddy Hield en passant par Aaron Nesmith, le résultat est le même. Des puntos et en quantité. Et comme de l’autre côté on n’est pas en manque non plus, ça joue aussi vite que sur une autoroute allemande sans limitation dans ce match. Les paniers s’enchaînent comme des pintes et c’est un magnifique 39-38 pour les Pacers à la fin de la mi-temps du 1er quart.

Ah oui au fait. Tyrese Haliburton n’a toujours pas posé un pied sur le parquet… Donc il y a 39-38 et le maestro n’est pas encore arrivé. Le chef d’orchestre entre et envoie 6 points sur les trois premières possessions. Le ton est donné et ça va continuer sur ce rythme. Le shoot est très rapide dans la possession et en général, il rentre. Des transitions et des semi-transitions de partout qui feraient suer fort un fan de barbelés. La recette d’un bon match finalement…

Tyrese Haliburton risin’ 🆙 pic.twitter.com/pd0pBEZdAp

— Indiana Pacers (@Pacers) February 3, 2024

Les Kings vont réussir à créer un écart progressivement. On va tourner autour des 15 points pendant une bonne partie de la 2ème mi-temps mais à cette vitesse de jeu, ça ne veut pas dire grand-chose. Domantas Sabonis est bien agressif face à la raquette des Pacers qui pointe à 1m98 en moyenne. Malik Monk est toujours aussi impactant et le collectif des Kings arrive à se détacher. 4 joueurs vont finir à plus de 20 points et pour les fermiers, c’est Ben Mathurin qui tient la barraque et essaye d’entamer un come-back. Malheureusement pour eux, il y a toujours quelqu’un pour répondre et même s’ils vont s’accrocher, la remontada de derrière les fagots n’aura pas lieu. De’Aaron Fox et Domantas Sabonis – comme un symbole – vont finir le travail et s’imposer à Indiana 133-122.

26 points, 11 rebonds et 7 passes pour Domantas Sabonis qui enchaîne un 30ème double-double de suite. Il se rapproche du record all-time d’Oscar Robertson et est vraiment excellent en ce moment.

that’s a 6MOTY if we’ve ever seen one 👀 pic.twitter.com/pY5RJHDXoz

— Sacramento Kings (@SacramentoKings) February 3, 2024

‘Lik Dunks are back on the menu 😤 pic.twitter.com/zq4Sm3t8B1

— Sacramento Kings (@SacramentoKings) February 3, 2024

À noter le match efficace de Pascal Siakam. 22 points à 10/15 au shoot. Le nouveau Pacer s’intègre tout doucement et a encore besoin de prendre ses marques pour réellement impacter sa nouvelle franchise.

Les Kings enchaînent une 5ème victoire en 6 matchs et se mettent du baume au cœur après la déception du All-star Game. Fume la vie avant qu’elle te fume comme on dit. 3ème défaite d’affilée pour les gars d’Indianapolis qui auront tout le loisir de se rattraper face aux Hornets dès demain.