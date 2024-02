Auteurs d’un match sérieux et en tête pendant une grande partie de la rencontre, les Spurs ont craqué à San Antonio face aux Pelicans d’un Zion Williamson qui finit à 33 points avec le shoot de la gagne en prime. Le gros double-double de Victor Wembanyama (16 points, 14 rebonds, 7 passes) n’aura pas suffi.

Pour la feuille de stats détaillée de cette rencontre, c’est ici.

Nouveau test grandeur nature pour Victor Wembanyama et ses Spurs. L’Alien croisait cette nuit la route de New Orleans, avec du beau monde à gérer dans la raquette entre Jonas Valanciunas et surtout Zion Williamson. C’est ce dernier qui aura récupéré tous les projecteurs cette nuit à Fort Alamo. Dominant et trop physique pour les intérieurs de San Antonio, Thanos a chargé le cercle durant tout le match et bon courage pour l’arrêter dès qu’il passait l’épaule.

Visiblement agacé par les décisions arbitrales, l’ailier-fort a passé ses nerfs sur des Spurs qui ont pourtant longtemps géré les débats. Grâce à un solide début de match, San Antonio a pris le lead. Victor Wembanyama nous offre une passe showtime pour le très actif Tre Jones, Jeremy Sochan et Devin Vassell se relaient au scoring. C’est propre et les Spurs mènent logiquement au tableau d’affichage.

What a pass!

Wemby goes up to shoot but drops down the dime to Tre Jones at the last second 🔥

Pelicans-Spurs | Live on the NBA App

📲 https://t.co/66NGdyhWL3 pic.twitter.com/TjnmWRUFNq

— NBA (@NBA) February 3, 2024

Touchés mais pas coulés, les Pelicans grignotent leur retard grâce à C.J. McCollum, Zion Williamson puis Jonas Valanciunas. Wemby est là pour leur répondre en donnant la leçon à Cody Zeller, bien secondé par un collectif des Spurs en place et une balle qui circule bien.

La seconde mi-temps débute sur les mêmes bases avec San Antonio qui continue de dérouler son jeu avec un Victor Wembanyama qui brille à la passe et des copains qui se goinfrent au scoring. Menés de 10 points, NOLA respire mieux grâce à un Brandon Ingram qui se réveille enfin en attaque. Les role players des Pels montrent le bout de leur nez et l’avance de San Antonio fond. On est à égalité au moment de débuter le money time !

Le dernier acte est au couteau, avec Zion Williamson qui continue de se déchainer pour New Orleans et San Antonio qui fait front en équipe. Doug McDermott envoie des ficelles de loin, Tre Jones sort un match très solide, Wemby envoie un gros contre sur Zion, les Spurs sont proches de le faire. Proches mais, malheureusement, la jeunesse des Eperons va encore leur jouer des tours. Alors qu’ils avaient fait le plus dur en prenant le lead dans les dernières secondes, les protégés de Gregg Popovich vont craquer au finish.

Alors qu’ils mènent de 3 points à 40 secondes du terme de la rencontre, San Antonio oublie Zion tout seul sous le cercle avant de forcer la possession suivante avec Tre Jones qui s’empale en attaquant le panier. NOLA joue la contre-attaque en un éclair et qui est là pour donner l’avantage à 3 secondes de la fin ? L’inévitable Zion Williamson qui arrive comme un char pour finir malgré le retour de 2 Spurs. Devin Vassell ratera le shoot de la gagne sur l’ultime possession et San Antonio perd ainsi une rencontre qui semblait gagnable vu le scénario.

ZION FOR THE LEAD WITH 3.8 SECONDS LEFT ‼️

Pelicans – 114

Spurs – 113

Pelicans-Spurs | Live on the NBA App

📲 https://t.co/66NGdyhWL3 pic.twitter.com/TEvRIY2kVH

— NBA (@NBA) February 3, 2024

Côté Français, Victor Wembanyama finit la rencontre avec 16 points, 14 rebonds, 7 passes, 2 interceptions et 3 contres. Une feuille de stats bien remplie une fois de plus pour le talent tricolore au terme d’un match à plusieurs visages. Du show, des actions spectaculaires avec des qualités de passeur qui nous impressionnent toujours plus mais aussi parfois de longues minutes sans trop peser, notamment offensivement. Il n’est certes pas toujours servi autant qu’on voudrait mais on aurait aimé le voir plus impliqué en fin de money time.