Jarred Vanderbilt (Lakers) absent plusieurs semaines

Coup dur pour les Lakers ce vendredi soir : Jarred Vanderbilt, blessé hier lors du match face aux Boston Celtics, va rater plusieurs semaines de compétition…

Retour à la case infirmerie pour Jarred Vanderbilt.

Après avoir déjà raté la première vingtaine de matchs cette saison, Vanderbilt repasse sur la touche, cette fois-ci à cause d’une blessure au pied. La durée exacte de son absence n’a pas été révélée mais d’après ESPN, elle se compte en semaines. L’ailier des Lakers va passer des examens supplémentaires pour déterminer la nature exacte de sa blessure.

ESPN story with ⁦@mcten⁩ on Lakers F Jarred Vanderbilt expected to be lost for several weeks with foot injury — and maybe longer https://t.co/5ijSLADl2O

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 2, 2024

La nouvelle fait mal pour les Lakers, d’autant plus que les premières infos étaient plutôt positives concernant Vanderbilt. En effet, après la victoire surprise de Los Angeles à Boston, les radios n’avaient rien révélé de significatif…

Défenseur polyvalent, gros rebondeur et véritable energizer, Jarred Vanderbilt est le genre de role player que n’importe quelle équipe aimerait avoir. Certes, il possède des limites offensives, en particulier au shoot, mais son absence risque de se faire ressentir chez des Lakers qui n’avaient clairement pas besoin de ça.

Vanderbilt apportait 10,5 points (66% au tir), 5,4 rebonds et 2,3 interceptions en 23 minutes sur ses 8 derniers matchs. Les Lakers sont actuellement 9e de l’Ouest avec un bilan de 25 victoires – 25 défaites.

Source texte : ESPN