Nikola Jokic, le dominant

Les roses sont rouges, personne ne peut le battre, Nikola Jokic est votre MVP 2024. Au sortir d’une saison régulière encore complètement hallucinante du point de vue individuel, Nikola Jokic a logiquement été récompensé d’un titre de MVP. Trois Michael Jordan Award pour le Serbe, le voilà parmi les (très) très grands de ce jeu.

C’était pressenti, après ce qui a été son année la plus dominante et complète, donnant une impression d’invincibilité réelle. Nikola Jokic a été élu pour la troisième fois Most Valuable Player de la saison régulière. Après avoir remporté ce titre en 2021, en 2022, après avoir été bagué et désigné MVP des Finales en 2023, Nikola Jokic repart avec un nouveau Michael Jordan Trophy en 2024.

Dans une saison où ses Nuggets ont obtenu le co-meilleur bilan de l’Ouest, le Joker a envoyé une ligne statistique à 26,4 points, 12,4 rebonds, 9 passes, 1,4 interceptions, 0,9 contres (record en carrière) à 58,3% aux tirs, 81,7% aux lancers et 35,9% de loin sur 79 matchs. Une fiabilité à toute épreuve, contrairement à beaucoup de ses concurrents. La statistique qui tue ? Son nombre de Win Shares sur la saison, soit l’estimation du nombre de victoires dues à un seul joueur. Alors qu’il n’avait jamais fait mieux que 15,6 en 2021, le Joker est cette saison à 17. C’est bien entendu le meilleur score de toute la NBA.

Si vous êtes un amateur de stats avancées et autres cartes graphiques, sachez d’ailleurs qu’en plus des Win Shares le Joker est également premier de toute la NBA dans ces catégories :

Winshares par 48 minutes avec 0,299

Offensive Win Shares avec 12

Player Efficiency Rating (la mesure de production par minute) avec 31

Box Plus/Minus (un score représentant une estimation du nombre de points auquel un joueur a contribué sur 100 possessions) avec 13,2

Offensive Box Plus/Minus avec 9

Value over Replacement Player (un score représentant une estimation du nombre de points auquel un joueur a contribué sur 100 possessions, par rapport au remplacement que représenterait un joueur moyen) avec 10,6

L’élément “marrant” ? Voilà quatre saisons de suite que le Joker est premier de toute la ligue sur tous ces scores. Il est également premier de toute la NBA depuis trois saisons en Defensive Box Plus/Minus (4,2 cette année). “Marrant” ? Non, ahurissant.

Trois titres de MVP pour le Joker. Une domination sans partage sur le reste de la ligue, une impression visuelle de contrôle total du jeu, voilà ce que c’est, Nikola Jokic. En plus d’être l’un des joueurs les plus élégants à voir évoluer de tous les temps, un des QI les plus élevés et l’un des meilleurs passeurs de l’histoire de son sport, le Joker est très largement au-dessus de tout le reste de la mêlée en NBA, de la tête et de ses très larges épaules.