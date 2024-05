Nikola Jokic nommé MVP de la saison NBA 2023-24 !

On s’en doutait très très fort, parait même que ça avait un peu leaké. Mais c’est désormais officiel : Nikola Jokic est le MVP (Most Valuable Player) de la saison NBA 2023-24. Son troisième trophée de la sorte, et ce qui est – également – officiel, c’est que le pivot serbe entre définitivement dans la légende avec ce palmarès rare, très rare.

Il l’avait été en 2021 et 2022, avant de laisser son trophée à Joel Embiid la saison passée.

Le voici donc triple-MVP, rejoignant ainsi une famille qui ne compte pas tant de membres en son sein, uniquement des légendes à vrai dire.

3 titres (1987, 1989, 1990) Nikola Jokic : 3 titres (2021, 2022, 2024)

Plutôt cool la family, surtout pour un mec dont la passion première n’est pas le basket mais plutôt les courses de canasson et l’eau de vie contenant plus de 40 degrés d’alcool.

🚨 OFFICIEL : NIKOLA JOKIC EST ÉLU MVP DE LA SAISON NBA 2023-24 !!

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 8, 2024

Cette année ? Nikola Jokic a travaillé la concurrence, il l’a malaxé, tranquillement, et au final le voilà devançant Shai Gilgeous-Alexander et Luka Doncic dans une course qui aurait très bien pu consacrer l’un de ces deux-là, dont on pense qu’ils auront pour leur part leur moment de gloire, très vite, très bientôt. Mais le boss cette saison c’est donc Nikola Jokic aka le Joker, qui repart avec le titre officiel de meilleur joueur de cette saison, statuette qui lui donnera peut-être un coup de boost en Playoffs, pépère en aura bien besoin vu la difficulté rencontrée actuellement pour mettre un pied devant l’autre contre les Wolves.

Nikola Jokic, depuis 2020 ?

2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ : MVP de saison régulière

2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣ : MVP de saison régulière

2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ : MVP des Finales

2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ : MVP de saison régulière

Le dictateur de Sombor.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 8, 2024

Mais revenons à ce trophée et donc à cette saison régulière et ces stats… tellement “lui” : 26,4 points à 58,3% au tir dont 35,9% du parking et 81,7% au lancer, 12,4 rebonds, 9 passes, 1,4 steal et 0,9 contre, 25 triples-doubles dans la saison, 68 doubles-doubles, pour un bilan collectif de 57 victoires et 25 défaites, deuxième place à l’Ouest en prime. Du très lourd, du bien sale, et donc cette récompense évidemment méritée pour le génie serbe.

Le détail des votes pour le trophée de MVP :

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 8, 2024

L’objectif désormais pour Nikola Jokic ? Devenir le boss de fin, à défaut d’être le boss tout court. Pour cela ? Il faudra battre les Wolves demain soir, puis dimanche, et encore, et encore et encore. Aller chercher un back-to-back en juin, pour potentiellement gravir quelques marches de plus dans la hiérarchie all-time. Le cas échéant Nikola Jokic rentrera en héros à Sombor avant d’aller jouer les Jeux Olympiques, et dans le cas contraire… Nikola Jokic rentrera en héros à Sombor avant d’aller jouer les Jeux Olympiques. La vie selon Nikola Jokic, la vie selon un triple-MVP.