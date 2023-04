Le play-in tournament va livrer son verdict dans quelques heures, les Playoffs débutent demain soir, ma cousine m’a invité à boire le café demain matin, bref le programme de cette fin de semaine est sacrément chargé. Malgré cela, la NBA a décidé de faire exploser notre marmite en annonçant cette nuit les finalistes 2022-23 pour chaque trophée individuel. Moralité, on n’ira pas boire le café chez Blandine, et voici les trois finalistes pour le trophée du NBA Most Valuable Player.

Renommé Michael Jordan Trophy et on ne va même pas prendre le temps de vous expliquer pourquoi, l’award du meilleur joueur de la saison 2022-23 se jouera entre trois joueurs. Voici ceux qui peuvent espérer voir leur nom au plus prestigieux des trophées dans quelques semaines : Nikola Jokic, double tenant du titre et vainqueur de la Conférence Ouest cette saison avec les Nuggets, Joel Embiid, le pivot des Sixers qui rêve de ne plus être un dauphin et Giannis Antetokounmpo, vainqueur de l’Est avec les Bucks et lui aussi déjà doublement récompensé en 2019 et 2020.

🚨 OFFICIEL Les finalistes du trophée de MVP de la saison 2023 : Giannis Antetokounmpo

Joel Embiid

Nikola Jokic pic.twitter.com/JipbWUa562 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 14, 2023

Trois hommes sur la dernière ligne droite, dont les performances en Playoffs ne changeront rien puisque l’on rappelle que le trophée de MVP concerne uniquement la saison régulière. Pour le reste ? On laisse les fanbases s’écharper en vous disant que nous, de toute façon, on aurait voté Austin Reaves, mais que comme on est sympa on vous laisse quand même avec les stats des trois finalistes, histoire que vous vous fassiez une petite idée, que vous nous lâchiez un petit prono en commentaire.