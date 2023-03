Ce soir les Nuggets affrontent les Bucks à 3h du matin. Nikola Jokic vs Giannis Antetokounmpo, comme un goût de course au trophée de MVP, et le premier d’une série de trois matchs qui pourrait bien décider du lauréat du Michael Jordan Trophy 2023…

Nuggets – Bucks ce soir.

Nuggets – Sixers lundi soir.

Bucks – Sixers dimanche prochain.

Inutile de vous faire un dessin, vous comprendrez aisément que ces trois matchs sont à surligner en rouge dans votre agenda. Pourquoi ? Car Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo et Joel Embiid sont au coude à coude pour décrocher le trophée de MVP 2022-23, et que ces confrontations et ce qui en résultera pourraient peser très lourd dans quelques semaines dans le choix des votants. Aujourd’hui Joel Embiid semble avoir mis quelques millimètres à ses concurrents mais son coach a annoncé qu’il ne tirerait pas sur la corde, et ses deux adversaires stationnent vraiment à deux bouts d’encablures du pivot des Sixers. A vrai dire chacun a ses arguments, d’un titre de meilleur scoreur pour Jojo à un triple-double de moyenne pour Nico, en passant par des bilans sensiblement identiques (49-24 pour les deux pivots mais… 54-20 pour le Freak des Bucks).

Bref c’est sur un fil que les trois géants marchent actuellement, et quoi de mieux que quelques bons duels en bugne à bugne pour se faire une idée ? Réponse, rien, et un conseil soyez devant votre écran cette nuit à 3h car le premier de ces trois énormes chocs promet monts et merveilles à nos yeux et aux doigts de statisticiens. Joel Embiid, lui, fera face aux Suns une heure plus tard, à moins qu’il ne soit mis au repos histoire de préchauffer tranquillement avant son double-duel de la semaine prochaine. Messieurs dames voici la dernière ligne droite, et on va se régaler.