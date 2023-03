En s’inclinant à domicile face aux… Charlotte Hornets cette nuit, les Mavericks ont fait un énorme faux pas dans la course aux Playoffs, eux qui sont tombés jusqu’à la 11e place de la Conférence Ouest. De quoi provoquer le mécontentement des fans de Dallas, auquel Kyrie Irving a répondu avec une décla dont il a le secret. Ambiance !

Dallas, ton univers impitoyable.

Plein d’espoirs après l’arrivée de Kyrie Irving aux côtés de Luka Doncic au moment de la trade deadline, les Mavericks sont aujourd’hui en crise. Trois défaites de suite, six en huit matchs, un bilan global passé dans le négatif (36 succès – 38 défaites), le tout résultant en une grosse chute au classement qui pourrait carrément empêcher Dallas de jouer le play-in tournament. Et la défaite cette nuit face à Charlotte (pourtant privé de LaMelo Ball, Terry Rozier et Kelly Oubre Jr.) est la goutte qui a fait déborder le vase : les fans de Dallas ont commencé à siffler leur propre équipe dans le troisième quart-temps, lorsque les Mavs étaient menés de 18 points.

Interrogé à ce sujet en conférence en presse, Kyrie Irving a sorti une décla qui devrait sans aucun doute ravir les fans de Dallas.

Traduction, les fans n’ont pas la légitimité d’exprimer leur mécontentement car ils ne sont pas dans la même position que les joueurs. Un discours radicalement différent de celui de Jason Kidd, qui a déclaré après le match que les huées étaient méritées et que les fans de Dallas auraient même dû siffler leur équipe plus tôt dans le match. Pour le coup, on ne peut que valider les propos du coach de Dallas, qui est moins à la ramasse derrière les micros que depuis son banc.

Kyrie on getting boos in Dallas:

“So what?… You obviously want to play well… it’s only five people on the court that can play for [the Mavs] If the fans wanna change places… be my guest. Got years of work ahead to be great enough to be on this level.”

