Ça se passe ce soir à 1h30 : les New York Knicks accueillent les Pacers de l’Indiana au Madison Square Garden. Les bottes de foin contre les barres d’immeuble, les prés contre les centres commerciaux, les [cliché de la campagne] contre les [cliché de la ville]. Retour d’une série légendaire entre deux équipes qui adorent se détester, comment manquer ça ?

Pendant que le deuxième seed new-yorkais luttait avec acharnement pour se défaire des Sixers en six matchs, les Pacers, sixièmes, créaient l’upset 4 à 2 face à des Bucks privés de ses deux All-Stars Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard sur la plupart de la série. Sans un grand Tyrese Haliburton mais avec un excellent Pascal Siakam, un très bon Andrew Nembhard et un Myles Turner à fond, les Pacers ont fait le boulot et ont triomphé des Bucks. On attend beaucoup de cette série entre des Pacers qui peuvent compter sur une attaque tout feu tout flammes, tandis que le jeu new-yorkais est plus porté sur le grind et la dureté. Un style de jeu qui va mettre à l’épreuve cette jeune équipe des Pacers, c’est certain. Pour rappel, les jaunes ne peuvent pas compter sur Bennedict Mathurin, blessé, qui aurait été un facteur potentiellement important dans cette série pour Indiana.

On sent quand même que ce sont les Knicks qui ont laissé le plus de plumes dans l’histoire. Avec l’absence de Julius Randle, la perte de Bojan Bogdanovic et la courte blessure de Mitchell Robinson, seulement six joueurs des Knicks ont disputé les six matchs et trois d’entre eux ont plus de 41 minutes de moyenne sur la série. Josh Hart est à presque 47 minutes (oui oui), Jalen Brunson est quasiment à 44 minutes tandis qu’OG Anunoby approche des 42 minutes de moyenne. Comme souvent avec Coach Thibs, l’effectif approche du deuxième tour des Playoffs en étant bien lessivé. Mais bon, ces Knicks sont jeunes, avec de l’énergie à revendre, et il fallait bien ça pour passer l’obstacle Sixers. C’est avec optimisme que les New-yorkais abordent ces demi-finales de Conférence Est, après avoir fêté la qualification, avec modération bien sûr.

L’élément qui retient le plus l’attention à l’approche de cet affrontement, ce sont les réminiscences de la rivalité passée entre Knicks et Pacers. La première match-up de postseason entre les deux rivaux remonte à 1993. Les deux équipes se partageaient les miettes que leur laissaient les Chicago Bulls dans la Conférence Est dans les années 90 et se sont croisées à de nombreuses reprises dans cette décennie, sans compter la série où Paul George avait battu Carmelo Anthony en 2013.

Les Knicks ne jouent plus comme dans les années 90 mais n’en sont pas tellement loin dans l’esprit. La défense est dure, chaque rebond est un combat, les ailes sont défendues avec ardeur, et la raquette on n’en parle même pas. Le duo de pivots Mitchell Robinson – Isaiah Hartenstein est friand de contacts et de chair fraîche, et face à ce genre de profils, un intérieur fuyant comme Myles Turner pourrait bien devenir un intérieur fuyard.

Malgré la tension ambiante, il y en a un que ça n’atteint pas trop, c’est monsieur Pascal Siakam. Interrogé sur une quelconque hype de son côté par rapport à la rivalité entre Knicks et Pacers, Pascalou a montré que cela ne lui faisait ni chaud ni froid.

“Nan. J’essaye de gagner des matchs de Playoffs. Pour être honnête, la plupart du temps, je ne regarde même pas de basketball. Les équipes sont différentes… ça n’a pas d’importance. On doit aller là-bas, on a des matchs de Playoffs, et évidemment l’atmosphère va être super parce qu’on sait à quel point cette salle est super. Mais en dehors de ça, c’est juste du basketball.”

Spicy P a l’air bien déter, on pourrait avoir une sacrée série à l’Est. Les Pacers sont-ils capables de récupérer l’avantage du terrain dès ce Game 1 ? Réponse ce soir à 1h30. Quel que soit l’objectif d’Indiana, Jalen Brunson ne risque pas de les laisser faire sans s’agiter, on peut vous le garantir.