Sixième opposition entre Bucks et Pacers dès de soir, à 1h du matin au Fiserv Forum. Giannis Antetokounmpo n’est pas encore remis, les Pacers ont les dents longues, l’occasion de récupérer l’avantage du terrain dès le premier match pour les fermiers ?

Ce n’est un secret pour personne, Bucks et Pacers ne s’aiment pas. C’est la petite rivalité qui a éclos cette saison au sein de la Central Division. Les Pacers se sont défaits des Bucks pour aller chercher la Finale du In Season Tournament, Giannis s’était vengé en leur balançant 64 points dans la gueule et en créant un scandale car on lui avait volé son ballon du match. Une offense inqualifiable. Quoi qu’il en soit, les Pacers et leur attaque formidable s’en sont bien tirés et ont battu les Bucks à quatre reprises cette saison, les Daims ne leur prenant qu’un match.

Tous ces matchs sont intervenus alors qu’Adrian Griffin était encore le coach des Bucks. Limogé depuis, Doc Rivers l’a remplacé pour proposer… un bilan négatif depuis. 17 victoires et 19 défaites. On se doute que la défense mise en place par le Doc sera plus adaptée pour contrer les Pacers, mais c’est tout de même un signe assez inquiétant que de proposer un tel bilan sur la deuxième partie de saison. D’autant que les Pacers se sont entre-temps renforcés, disposant désormais de Pascal Siakam dans l’effectif, pas la moitié d’un renfort.

“He clearly makes the Indiana Pacers better, but I also think the Indiana Pacers are going to make him better.”

in 41 games in the Blue & Gold, Pascal Siakam is averaging career-bests in FG% and 3P% and leading the squad in scoring and rebounding.

the playoffs start Sunday 😈 pic.twitter.com/xGIPCRHyG0

— Indiana Pacers (@Pacers) April 19, 2024

L’enjeu pour les Pacers sur ce match sera… de gagner. Sans blague, mais c’est surtout pendant qu’ils peuvent encore le faire “facilement”. Avec un effectif au complet, les Bucks sont ultra-favoris, mais le fait est que l’effectif… n’est pas complet pour le moment. Dans le match du 9 avril face à Boston, Giannis Antetokounmpo a été touché au mollet gauche. Une blessure peu grave, mais pénible à soigner, censée prendre deux à quatre semaines pour récupérer complètement. On vous épargne le calcul, ça signifie une absence au mieux jusqu’au 23 avril (lui permettant de jouer le Game 2), au pire jusqu’au 7 mai (lui permettant de jouer le Game 9). Une série complète sans le Grec ? Cauchemar dans le Wisconsin, une défaite potentielle au premier tour constituant un véritable argument pour que le duo d’All-Stars des Bucks aient des envies d’ailleurs.

C’est donc l’occasion rêvée pour les Pacers de gratter du match pendant que le Grec n’est pas là. Mais méfiance. Il reste un All-Star à Milwaukee.

Damian Lillard plays playoff basketball in a Bucks uniform in 2 days pic.twitter.com/Gpv9grNMV9

— 🥤 (@34for2) April 19, 2024



Tyrese Haliburton, en surrégime et pas tout à fait remis de sa dernière blessure, a été moins convaincant dernièrement. C’est un élément qui n’est pas une bonne nouvelle pour l’attaque des Pacers, c’est une nouvelle plus horrible encore pour la… défense des Pacers. Souvent ciblé même en forme, certaines séquences du meneur d’Indiana en défense étaient carrément risibles dernièrement. Et en face, eh bah il y a justement un meneur qui commence à vraiment trouver ses repères. Damian Lillard est en 24,6 points, 7,6 assists à 38,1% de loin et 90,6% aux lancers sur les 17 derniers matchs. Il aura la greenlight absolue sur cette première opposition entre Bucks et Pacers, et on ne parle pas de la chanson de Pitbull.

L’enjeu absolu pour les Pacers dans ce Game 1 ? Contenir à tout prix Dame, quitte à se cramponner à ses épaules. S’il se met en confiance et prend feu en fin de seconde mi-temps ? Avec un score un peu serré ? On ne vous raconte pas les dégâts.

Ce soir, 1h du matin, retrouvailles entre Bucks et Pacers après presque 4 mois sans se jouer. La bande à Tyrese va t-elle réussir à piquer un match aux Bucks dès le Game 1, Damian Lillard va t-il cramer tous les guards des Pacers les uns après les autres ? Rendez-vous ce soir pour le savoir.