Le premier match de cette magnifique série entre les Los Angeles Clippers et les Dallas Mavericks est à heure française, il faut en profiter. À 21h30, les joueurs de Tyronn Lue accueilleront ceux de Jason Kidd avec une grande incertitude : la présence ou non de Kawhi Leonard.

L’une des dernières fois où les Clippers et les Mavericks se sont rencontrés à heure française un dimanche, c’était le 27 décembre 2020 et à la mi-temps, les coéquipiers de Luka Doncic menaient déjà 77 à 27. Bien sûr le contexte sera bien différent ce 21 avril puisqu’il s’agira de l’ouverture des Playoffs pour les deux équipes. Un tel scénario parait absolument inenvisageable.

Depuis ce match, James Harden et Russell Westbrook sont arrivés pour prêter main forte à Kawhi Leonard et Paul George tandis que Luka Doncic a vu Kyrie Irving le rejoindre afin de le seconder sur le backcourt. Une match-up qui fait donc désormais la part belle aux superstars et aux futurs Hall of Famers.

Mais l’un d’entre eux pourrait bien manquer à l’appel ce dimanche : Kawhi Leonard. En effet,”The Klaw” n’a pas posé les pieds sur un parquet depuis le 31 mars dernier et souffre d’une inflammation au genou droit que Lawrence Frank, président des opérations basket des Clippers, a qualifiée de tenace.

Pas plus tard qu’hier, le Woj rapportait que la présence de Kawhi Leonard serait probablement décidée au dernier moment, tu parles d’une update.

Increasing doubt about Kawhi Leonard’s availability for start of Clippers’ playoff series vs. Mavericks on Sunday. https://t.co/6YUC2kSvFn

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 20, 2024

Sans lui, les Mavericks et leur excellente dynamique depuis la Trade Deadline auraient un sacré coup à jouer. Une opportunité de récupérer l’avantage du terrain dès le premier match de la série. S’il venait finalement à être rétabli, il sera intéressant d’observer sa performance et de voir si, même en reprise, il peut avoir un impact important sur la rencontre.

En plus de celui des stars, d’autres duels seront à suivre dès ce dimanche et notamment celui dans la raquette. Les secteurs intérieurs de ces deux équipes étaient pendant longtemps une faiblesse, mais cette saison, une vraie amélioration a été à noter avec le recrutement de Daniel Theis en tant que back-up d’Ivica Zubac d’un côté, et, surtout, les arrivées de Daniel Gafford et Dereck Lively II de l’autre. Avec les excellents passeurs que sont James Harden et Luka Doncic à la baguette, ceux qui arriveront à dominer dans la peinture aideront grandement leur équipe à repartir avec la victoire.

Que Kawhi Leonard soit présent ou non l’excitation reste la même, tout comme l’heure de rendez-vous : 21h30, entre le dessert et le café. Hâte !