Début des Playoffs à l’Ouest, ce soir à 21h30, entre Wolves et Suns. Il paraît même que c’est retransmis en direct au Grand Rex. Qu’est ce que vous diriez d’un gros choc entre équipe en pleine montée et un contender décevant pour démarrer tout ça?

Pas la match-up la plus attendue de l’Ouest, l’affrontement entre Loups et Soleils devrait quand même réserver quelques surprises aux spectateurs. Après avoir mangé un gros sweep lors de la saison régulière, les Wolves se présentent au premier tour avec l’avantage du terrain et la volonté de gagner leur première série de Playoffs depuis… oui c’est bien ça, 2004. Eh, ce serait quand même une belle manière de célébrer les vingt ans des dernières demi-finales de conf… d’y retourner, non ?

D’un côté, le frontcourt très gainé McDaniels – Towns – Gobert qui ne pense qu’à vous faire terminer le match avec moins de 85 points. Face à eux le trident offensif Beal – Booker – Durant. Les Wolves ont la meilleure défense de la ligue, les Suns sont dans la conversation pour la meilleure attaque quand tout le monde est sur le pont. Alors, que se passe-t-il quand une force inarrêtable rencontre un objet inamovible ? Chris Finch et Frank Vogel vont nous dévoiler la réponse. Et pour les veinards qui ont eu leur place, il y a 2 499 autres fous qui assisteront à la dinguerie avec vous.

⭐️ LE GRAND REX ⭐️

Une des salles les plus mythiques de France…!

– 2500 places

– Un des plus grands écrans d’Europe

– 1 million de visiteurs par an

– Une ambiance indescriptible

On le sait, les Wolves se sont inclinés à trois reprises face aux Suns cette saison, suite à trois disasterclass de leur as Anthony Edwards, et ces derniers ont à cœur d’envoyer un message dès le Game 1 pour protéger leur avantage du terrain. Bien évidemment, une série de Playoffs convaincante passera forcément par de grosses performances de leur duo de scoreurs Karl-Anthony Towns et Anthony Edwards.

Côté Suns, on connait la recette pour faire vaciller la défense réputée impénétrable de Minnesota. Du mid-range à fond histoire de faire chier les intérieurs d’en face, un intérieur bosnien qui râle et manque de respect ouvertement aux shooteurs adverses et l’un des trois scoreurs fous qui se chauffe sur une rencontre, ça a suffi pour faire vaciller les canins cette saison. Phoenix possède trois armes offensives absolues qui peuvent prendre un match complet à leur compte et envoyer plus de 45 pions, même en Playoffs. Tenez aussi à l’œil Grayson Allen dans ce Game 1, le jeune arrière aux tempes grisonnantes gardera probablement une poignée de Frolic dans la poche à envoyer dans la gueule des extérieurs de Minnesota. Si y’en a bien un qui peut envoyer un 7/8 derrière l’arc histoire de bien faire chier Mike Conley, c’est ce bon vieux Greillezon.

La rencontre entre le fer de lance infaillible et le bouclier impénétrable, ça se passe à 21h30 à Minneapolis (et au Grand Rex). Ne manquez pas l’évènement, vous pourriez passer à côté d’un sacré match.