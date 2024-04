Les Minnesota Timberwolves sont en train d’envoyer un message au reste de la NBA. Les hommes de Chris Finch se sont imposés 105-93 ce soir face aux Phoenix Suns malgré des performances très moyennes d’Anthony Edwards et Karl-Anthony Towns. L’effectif est profond et pourrait les porter loin cette saison.

15 points à 3/12 au tir pour Anthony Edwards, 5 points à 1/5 au tir pour Naz Reid et 12 points à 3/7 en seulement 23 minutes pour un Karl-Anthony Towns gêné par des problèmes de fautes. Pourtant, les Minnesota Timberwolves se sont imposés de 12 points face aux Phoenix Suns et mènent désormais la série 2 à 0. Le travail a été bien fait au Target Center par les locaux. Désormais, l’objectif est de remporter au moins un match en Arizona.

WOLVES WIN!!!

WOLVES WIN!!!

WOLVES WIN!!!#WolvesBack pic.twitter.com/b439gsKlJ3

— Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) April 24, 2024

Pour ce faire, ils peuvent compter sur un effectif profond, complet. Cette nuit, les leaders offensifs n’étaient pas au rendez-vous et ce sont Jaden McDaniels (25 points) Mike Conley et Rudy Gobert (18 points chacun) qui ont pris le relai. Le Big Three improvisé du soir a été énorme des deux côtés du terrain et ont fini par faire craquer leurs adversaires.

Pourtant, les Phoenix Suns ont souvent été devant dans ce match. Ils menaient encore d’un point (63-62) au milieu du troisième quart-temps avant que les Wolves ne parviennent à leur passer un 10-0 qui sera finalement le tournant du match.

Les hommes de Frank Vogel n’ont pas été ridicules, mais n’ont pas pris assez soin du ballon. 20 pertes de balles contre 14 pour leurs adversaires avec surtout 30 points encaissés sur ces séquences contre seulement deux marqués. Un repli défensif souvent de qualité donc …

The Timberwolves have outscored the Suns by 33 points off turnovers in their 1st Round series.

That is the largest difference in points off turnovers through the first 2 games of a series since the Heat in the 2013 Conf Semis vs the Bulls (also +33).

— Matt Williams (@StatsWilliams) April 24, 2024

Devin Booker (20 points), Kevin Durant (18) et Bradley Beal (14) ont tous été assez moyens et ne pourront pas se permettre dans les prochains matchs, d’aussi peu impacter la rencontre surtout avec la blessure de Grayson Allen ce soir. Car pour l’instant, les Wolves semblent avoir une marge importante sur eux, ce que beaucoup n’imaginaient pas au début de la série.

Le Game 3 aura lieu à Phoenix ce vendredi. En cas de nouvelle victoire de Minnesota, la saison de Phoenix ne sera pas loin d’être terminée. Immanquable !