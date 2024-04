Si les leaders offensifs des Minnesota Timberwolves sont un petit peu passés à côté du Game 2 face aux Phoenix Suns, ce n’est pas le cas des habituels seconds couteaux offensifs. Jaden McDaniels, Mike Conley et Rudy Gobert ont brillé et porté leur équipe vers la victoire.

La soirée de Jaden McDaniels a commencé par un échange musclé et des poussettes avec Devin Booker. L’arrière des Suns a désormais pris note, il ne faut pas chauffer le frangin de Jalen.

Devin Booker and Jaden McDaniels. 👀

pic.twitter.com/TXNpbL5NFE

— Hoop Central (@TheHoopCentral) April 24, 2024

Car après cet événement, l’ailier des Minnesota Timberwolves était réveillé et a sorti l’un des meilleurs matchs de sa carrière pour être le principal artisan de la victoire de son équipe 105 à 93. 25 points, 8 rebonds et 3 passes décisives à 10/17 au tir, 2/4 de loin et 3/4 sur la ligne des lancers. McDaniels a sans cesse attaqué le cercle adverse, multipliant les drives et les coupes et profitant de la relative faiblesse des Suns dans la raquette.

En défense aussi, le joueur de 23 ans s’est illustré. Souvent envoyé sur Devin Booker ou Kevin Durant, il a fait passer aux deux superstars adverses une soirée compliquée. Les deux hommes n’ont marqué “que”38 points à deux à 12/28 au tir.

Mais Jaden McDaniels n’est pas le seul lieutenant des Wolves a avoir brillé ce soir. Mike Conley a aussi grandement impacté la partie avec 18 points, 4 passes et 4 rebonds et en gardant longtemps son équipe dans la partie.

Car dans le second quart-temps, celui où les Suns étaient les plus performants, menant même de sept points à plusieurs reprises, c’est le meneur de Minnesota qui, avec 12 points sur la période, a empêché Phoenix de complètement s’envoler.

Plus discret en seconde mi-temps, le vétéran de 36 ans est ressorti de sa boîte à 8 minutes de la fin en inscrivant un tir à longue distance pour permettre à son équipe de mener de 13 points. Un énorme shoot qui avait des airs de dagger. En défense, Mike Conley aussi a été impressionnant. Il est une des raisons pour lesquelles Bradley Beal n’a inscrit que 14 points à 6/17 au tir.

Mike Conley cashes in from the corner to extend Minnesota’s lead!

MIN leads PHX 89-76 in the 4Q on TNT pic.twitter.com/qItAhezrO7

— NBA (@NBA) April 24, 2024

Sous le panier, Rudy Gobert a lui pris la place de Karl-Anthony Towns, plus en difficulté. 18 points à 6/8 au tir, avec 6/7 aux lancers, 9 rebonds, 2 passes et 3 interceptions. Une partie de patron, la série se lance parfaitement pour Roudi qui est dans les meilleures dispositions possibles et régale les fans. Ça se permet même les petits highlights qui vont bien.

RUDY GOBERT LA CONTRE ATTAQUE TAH KYRIE pic.twitter.com/JP78yg8pOS

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 24, 2024

Les Wolves sont profonds et l’ont prouvé ce soir. Lorsque les leaders ne brillent pas, la franchise du Minnesota a cette identité du next man up, signe d’une très bonne équipe de NBA. Et dans ce Game 2, ce sont Jaden McDaniels, Rudy Gobert et Mike Conley qui ont pris les rênes.