Un match 5 dans une série pareille, ça ne se joue pas, ça se gagne. Les Denver Nuggets avait visiblement eu le mémo. Avec un Nikola Jokic sensationnel (40 points), les champions en titre ont mangé du long et étouffé Minnesota. Récap juste en dessous.

Les statistiques maison de la masterclass des Nuggets

Quelques minutes avant l’entre-deux, Nikola Jokic a officiellement reçu son trophée de MVP devant les fans des Nuggets, avec la décontraction qu’on lui connaît. Il ne lui a ensuite pas fallu longtemps pour concasser la défense des Wolves, sa façon à lui de célébrer son titre. 12 points et 4 passes dans le premier quart, Rudy Gobert en a déjà marre.

3x #KiaMVP 🏆🏆🏆

Jokic receives the Michael Jordan Trophy in #PhantomCam! https://t.co/5Ge1raLn1p pic.twitter.com/GFpvh5YcqA

— NBA (@NBA) May 15, 2024

Hormis les merveilles du triple-MVP, le début de rencontre est sponsorisé par les défenses. Les deux équipes se neutralisent rapidement en se contrant dans tous les sens. Mais ces Nuggets sont malins, et la Ball Arena apprécie quand ils provoquent 3 fautes offensives en 90 secondes. Surtout, les champions en titre ne laissent pas un demi-centimètre de manœuvre à Anthony Edwards. Systématiquement doublé, il doit forcer les tirs tandis que Minny souffre beaucoup de l’absence de Mike Conley, annoncée juste avant la partie. Le match est défensif, les attaques sont poussives, mais l’écart n’est – étonnamment – pas si énorme.

Le groupe de Michael Malone a visiblement déposé un petit panneau. “Ne pas accéder au cercle” pour indiquer les travaux en cours, et ça fonctionne bien. Malgré les forces des Wolves sur le papier, Denver domine complètement la peinture et dégage une impression collective ultra rassurante malgré les matchs difficiles de Jamal Murray et Michael Porter Jr.

Aaron Gordon tips it to himself on the break and drops the hammer 🔨

DEN seeks a 3-2 series lead on TNT pic.twitter.com/1J9JgElACX

— NBA (@NBA) May 15, 2024

De l’autre côté, les Timberwolves tirent la langue et gâchent un nombre incalculable (inexcusable ?) d’opportunités de recoller au score. Les ballons perdus bêtement en transition et les tirs forcés font mal. C’est évidemment Nikola Jokic qui met un dernier coup d’accélérateur – et un trois-point zinzin – pour prendre le plus gros écart du match.

Mais à 44-50 à la mi-temps, on a presque envie de dire que Minnesota s’en sort bien. Tant Anthony Edwards (5 points, 1/8 au tir) est contenu, et tant l’attaque des loups ressemble à un gribouillage d’un marmot en grande section, l’écart aurait pu être trois fois pire. D’autant que les Wolves attaquent la seconde période avec de très belles intentions, et la paire Karl-Anthony Towns – Rudy Gobert combine intelligemment pour… donner le lead à Minny. Il n’en fallait pas plus aux champions.

Aaron Gordon et Nikola Jokic répondent aux intérieurs de Minny avec leur connexion habituelle. Mais le MVP, comme un grand, hausse son niveau de jeu jusqu’à atteindre une autre galaxie dans le troisième quart-temps. Après un skyhook écœurant de facilité sur le pauvre Rudy Gobert, les défenseurs des Wolves se succèdent en vain pour essayer de l’arrêter. Finch envoie Naz Ried, deux points dans la musette, et le Serbe qui revient en défense en trottinant. No look-behind the back, +10 Nuggets, c’est tellement fort, c’est tellement mérité.

Wow wow wow pic.twitter.com/2J3sGIwbNw

— Denver Nuggets (@nuggets) May 15, 2024

Et un autre petit hook… mais c’est quoi ce bazar. Jokic leur fait littéralement tout. Les chants M-V-P retentissent de la Ball Arena jusqu’à mon salon. Il est 6h33 du matin, le Serbe envoie un nouveau And-one avec un touché soyeux sur la tête de Rudy Gobert, et on se pose cinq secondes. C’est quoi ce niveau ? Comment qualifier l’impact sensationnel du pivot depuis l’entre-deux ? Les passes millimétrées, les floaters, les rebonds… le tout avec un flegme fou. Jokic est un joueur de basketball comme on en reverra peu. Café pour tenir le quatrième quart, mais on phase encore cinq minutes sur ce niveau de greatness.

Joker wouldn’t be denied in the 3Q of Game 5 😤🃏

16 PTS

6-7 FGM

4 AST

3 REB

DEN leads MIN in the 4Q on TNT#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/dem06Ia456

— NBA (@NBA) May 15, 2024

Le quatrième quart-temps est une journée de plus au boulot pour les Nuggets et leur franchise player. Un collectif qui exécute, KCP et Christian Braun qui se relaient pour mettre du trois-points et un écart qui dépasse les 15 points. Quand les loups reviennent au courage, il faut un dernier petit dagger pour sceller la victoire. On demande à qui ?

Au passage : Rudy prend une sauce énorme, il s’est mangé une dinguerie devant tout le monde. C’est indéniable.

Mais là on assiste au prime d’un des meilleurs basketteurs de tous les temps.

Vous mettez qui vous voulez en face, qui vous voulez, il est injouable. C’est le…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 15, 2024

Nikola Jokic évidemment. Avec un trois-points au buzzer de l’horloge des 24 sur la tête de Rudy Gobert. C’est sensationnel. Sensationnel. Ligne de stat définitive : 40 points (15/22 au tir), 7 rebonds, 13 passes décisives, 2 interceptions, 1 contre et zéro perte de balle. “J’ai fait un bon match” explique-t-il en interview d’après-match. Rire nerveux pour le rédacteur. Non peut mentionner rapidement une stat sortie par ESPN : Jokic est à 7/7 au tir sur Rudy Gobert dans les trois premiers quart-temps. Rien que ça. Le Français a réalisé un bon match offensivement, il a bien pris la sauce Nikola Jokic de plein fouet.

The MVP is toying with the Defensive Player of the Year. Entering the 4th, Nikola Jokic is 7-for-7 when Rudy Gobert is the primary defender per @ESPNStatsInfo

— Ohm Youngmisuk (@NotoriousOHM) May 15, 2024

Dans le sillage d’un Nikola Jokic galactique, les Denver Nuggets ont assommé les Timberwolves et mènent désormais 3-2 dans la série. Les loups sont dos au mur, et quand on constate la domination des champions en titre, on se demande comment trouver une solution.