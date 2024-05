Après avoir reçu son troisième trophée de MVP en quatre ans il y a quelques jours, Nikola Jokic a officiellement reçu son trophée. Devant les fans des Nuggets à Denver, le pivot – on s’en doutait – n’en a pas fait des caisses… mais s’est quand même bien fait féliciter par ses coéquipiers. Allez, #UneJournéeDePlusAuBoulot.

La séquence totale dure à peine 1 minute et 15 seconde, juste le temps de poser pour les photos avec le trophée d’employé du mois de Most Valuable Player de la NBA. On exagère à peine, mais si l’exploit est retentissant, Nikola Jokic a fait dans la sobriété. La pose pour les photographes, le petit sourire en coin et… le tour est joué finalement.

Si tous ses coéquipiers n’avaient pas décidé de lui sauter dessus, il serait peut-être resté dans cette position longtemps. Mais même la petite joie collective ne s’est pas éternisée, faut pas déconner il y a un match de Playoffs à gagner. Allez, zou. Merci quand même Adam Silver.

The Joker was rushed by the squad after accepting his #KiaMVP 🤣🏆

🎥: @NBATV

pic.twitter.com/PszH9xPF8a

— NBA on TNT (@NBAonTNT) May 15, 2024

Ave 26,4 points, 12,4 rebonds, et 9 passes décisives de moyenne, Jokic a été le pilier d’une équipe de Denver deuxième de la Conférence Ouest. De l’action clutch à souhait, un jeu toujours plus intelligent, le tout en claquettes. Trop fort pour le reste de la NBA, qui envie ce talent et peut-être un peu cette déconnexion apparente de ce que représente l’exploit. Sans paillettes, sans grande arrogance, Nikola Jokic restera éternellement celui pour qui le titre officieux de meilleur basketteur de la planète n’est “qu’un” titre, ne définissant pas l’humain qu’il est.

Un total de 0 mots prononcés, 17 secondes de sourire et un troisième trophée de MVP dans la poche. Cette phrase est la définition de Nikola Jokic, et c’est comme ça qu’on l’aime.