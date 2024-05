Une nouvelle fois nommé MVP de la saison régulière, Nikola Jokic vient de décrocher son troisième titre en l’espace de quatre ans. Un énorme accomplissement qui place le Joker aux côtés des plus grands de son sport.

Dans l’histoire de la NBA, ils ne sont que neuf à avoir décroché au moins trois titres de MVP. Neuf joueurs, neuf légendes, neuf icônes de l’histoire du basket, qui ont non seulement dominé leur propre ère mais dont la greatness a surtout traversé les ères. Nikola Jokic fait désormais partie de ce groupe VIP (premier joueur non-américain avec trois titres de MVP au passage). Mieux encore, il a intégré le cercle très fermé des joueurs ayant récolté trois titres de MVP en quatre ans.

Les joueurs NBA ayant remporté minimum 3 titres de MVP

Kareem Abdul-Jabbar : 6 titres (1971, 1972, 1974, 1976, 1977, 1980)

6 titres (1971, 1972, 1974, 1976, 1977, 1980) Bill Russell : 5 titres (1958, 1961, 1962, 1963, 1965)

5 titres (1958, 1961, 1962, 1963, 1965) Michael Jordan : 5 titres (1988, 1991, 1992, 1996, 1998)

5 titres (1988, 1991, 1992, 1996, 1998) Wilt Chamberlain : 4 titres (1960, 1966, 1967, 1968)

4 titres (1960, 1966, 1967, 1968) LeBron James : 4 titres (2009, 2010, 2012, 2013)

4 titres (2009, 2010, 2012, 2013) Moses Malone : 3 titres (1979, 1982, 1983)

3 titres (1979, 1982, 1983) Larry Bird : 3 titres (1984, 1985, 1986)

3 titres (1984, 1985, 1986) Magic Johnson : 3 titres (1987, 1989, 1990)

3 titres (1987, 1989, 1990) Nikola Jokic : 3 titres (2021, 2022, 2024)

Les joueurs NBA ayant remporté 3 titres de MVP en 4 ans

Kareem Abdul-Jabbar (1971, 1972, 1974, 1976, 1977)

(1971, 1972, 1974, 1976, 1977) Bill Russell (1961, 1962, 1963, 1965)

(1961, 1962, 1963, 1965) Wilt Chamberlain (1966, 1967, 1968)

(1966, 1967, 1968) LeBron James (2009, 2010, 2012, 2013)

(2009, 2010, 2012, 2013) Larry Bird (1984, 1985, 1986)

(1984, 1985, 1986) Magic Johnson (1987, 1989, 1990)

(1987, 1989, 1990) Nikola Jokic (2021, 2022, 2024)

Trois titres de MVP en quatre ans pour Nikola Jokic, auxquels il faut ajouter un titre de champion NBA avec les Nuggets (2023) ainsi qu’un titre de MVP des Finales. La preuve que le Joker n’est pas qu’une machine de guerre en saison régulière, mais bien un cheat-code qui a su dominer sur la plus grande scène. La décennie 2020 va-t-elle appartenir à Jokic comme les années 1990 ont par exemple pu appartenir à Michael Jordan ? C’est un peu tôt pour le dire, car pour ça il y a d’autres titres NBA à aller gagner, et on sait que la concurrence (coucou Anthony Edwards) va jouer ses meilleures cartes.

Néanmoins, il ne fait aucun doute que Nikola Jokic fait déjà partie des meilleurs pivots all-time, et même des meilleurs joueurs de l’histoire. À 29 ans, il est en plein dans son prime et quelque chose nous dit qu’il n’a pas terminé de rafler des trophées de MVP…