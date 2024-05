Jalen Brunson victime d’une fracture de la main…

Scénario catastrophe à New York. En plus de se faire marcher dessus par les Pacers lors du Game 7 de la série au Madison Square Garden, les Knicks ont perdu leur meneur star Jalen Brunson, blessé à la main.

C’est tout simplement terrible, et tristement symbolique de la fin de saison des Knicks.

Au milieu des innombrables blessures qui touchent New York sur ces Playoffs 2024, c’est au tour de Jalen Brunson de compléter l’hécatombe. La star des Knicks a été victime d’une fracture de la main gauche, sur une action où il a tenté d’empêcher Tyrese Haliburton de conclure au panier. Son père Rick, sur le banc de touche, ne pouvait que se prendre la tête à deux mains.

pic.twitter.com/RUJ8UgeMu0

May 19, 2024

Oh merde, Brunson s'est fait une fracture à la main là-dessus ?

May 19, 2024

Absolument exceptionnel sur ces Playoffs, et même sur l’ensemble de la saison régulière, Jalen Brunson quitte donc la scène sur une blessure, mais aussi sur un match compliqué pour lui avec 17 points et 9 passes à seulement 6/17 au tir. Brunson et les fans des Knicks avaient évidemment imaginé un tout autre scénario, mais les gros pépins physiques ont fini par prendre le dessus sur une équipe de New York au bout du rouleau.

Malgré la grosse déception, quelque chose nous dit que le Madison Square Garden n’oubliera jamais, jamais, la campagne 2023-24 de Jalen Brunson.

Julius Randle

Mitchell Robinson

Bojan Bogdanovic

OG Anunoby

Josh Hart

Jalen Brunson

Ya un moment… c'est trop.

May 19, 2024

Source texte : Chris Haynes