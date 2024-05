En feu offensivement et sans jamais être (trop) inquiétés, les Pacers remportent un Game 7 à sens unique face à des Knicks épuisés et plombés par les blessures. (109-130) 10 ans après, Indiana retrouve les Finales de Conférence à l’Est !

Pour les stats détaillées de la qualification des Pacers, c’est juste ici

Ambiance de folie au Madison Square Garden pour ce Game 7 de gala entre Knicks et Pacers. Les célébrités se massent au premier rang pour voir une équipe de New York qui a reçu deux bonnes nouvelles en avant-match avec la présence de OG Anunoby et de Josh Hart malgré leurs blessures. L’ancien Raptor a beau planter 5 points rapides, ça se voit qu’il est beaucoup trop gêné par la douleur, se déplaçant avec grande peine. Tom Thibodeau le fait sortir au bout de quelques minutes.

Un autre ancien Raptor est bien visible en ce début de match, c’est Pascal Siakam pour les Pacers. Le Camerounais n’est absolument pas impressionné par le bruit du Garden, il plante 11 points sur ce premier quart-temps, enchainant les mid ranges et faisant danser Isaiah Hartenstein. Son compère Tyrese Haliburton (14 points sur le premier quart) ne tarde pas à le rejoindre dans ce qu’on pourra appeler la furia Pacers. 39 points à 16/21 au shoot et pas le moindre lancer au bout de 12 minutes pour Indiana !

Heureusement pour New York, Donte DiVincenzo est dans un grand soir au shoot pour garder les Knicks en vie mais il va falloir vite faire mieux.

On aurait pu s’attendre à ce que les premières rotations calment un peu les choses mais rien n’y fait, Indiana est totalement dans la zone et le Garden devient vite une cathédrale où on entend les mouches voler. Il faut les exploits improbables d’un Alec Burks (14 points) en sortie de banc pour réveiller un peu les fans, mais ce Game 7 tourne à la fessée.

New York peut s’estimer heureux de revenir aux vestiaires à seulement -15. (70-55) De quoi garder encore espoir, surtout si Jalen Brunson retrouve des couleurs (4/13 dans le premier acte).

On commençait à craindre un Game 7 à sens unique mais les Knicks en ont visiblement encore sous le capot. Défensivement, New York commence à retrouver de la solidité, Indiana perd quelques ballons et un petit 10-3 réveille le Garden. New York grignote son retard et parvient à revenir à -6 mais Indiana a du répondant.

Loin de sombrer sous la pression, les Pacers ripostent encore. Indiana place deux runs et l’écart revient autour des 20 points. Aaron Nesmith se bat sur tous les ballons, Tyrese Haliburton continue son énorme match et il met les paniers qui font mal à la tête des Knicks. Myles Turner continue lui sa distribution de claque en défense et T.J. McConnell est un poison en sortie de banc.

Les Knicks ont eu leur temps fort mais les Pacers ont montré qu’ils pouvaient gérer leurs émotions et la pression du public. +17 Indiana avant le money time. Cela sent la fin pour New York, surtout que Jalen Brunson est rentré au vestiaire. Le meneur souffre d’une fracture de la main.. Catastrophe.

Oh merde, Brunson s’est fait une fracture à la main là-dessus ? pic.twitter.com/X4EUrRPTwa

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 19, 2024

Finis les Knicks ? Pas encore tout à fait car Donte DiVincenzo et Alec Burks s’offrent un baroud d’honneur. L’Italo-Américain envoie les ogives à longue distance, clairement le meilleur newyorkais ce soir. Alec Burks continue lui de flamber en sortie de banc. Le retour de Tyrese Haliburton et Myles Turner met fin à la courte révolte.

La fin de match n’apporte aucun suspense mais permet aux fans du Garden d’offrir une standing ovation méritée à leurs protégés. New York sort des Playoffs par la grande porte, Indiana file en Finales de Conférence.