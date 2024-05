Touché aux ischio-jambiers dans le troisième quart-temps du Game 2 perdu face aux Celtics, Tyrese Haliburton avait été contraint d’observer la défaite de ses coéquipiers depuis la touche. Sa participation au Game 3 ce soir est plus qu’incertaine.

En cette année 2024, Tyrese Haliburton et les ischio-jambiers ne font pas bon ménage. Déjà touché dans cette zone au mois de janvier, le meneur All-Star avait manqué une dizaine de rencontres et était apparu emprunté à son retour.

S’il avait réussi à trouver un bon rythme ces deux dernières semaines en Playoffs, une nouvelle alerte l’a contraint à rejoindre les vestiaires après 27 minutes sur le parquet face à Boston. Selon Rick Carlisle, Haliburton ressentait déjà des douleurs à la mi-temps, mais a tenté de continuer malgré tout. Sans lui, les Pacers se sont inclinés une deuxième fois en autant de rencontres.

This is the play in the 3rd quarter where Tyrese Haliburton appeared to suffer a leg injury.

He left the game and was ruled OUT for the remainder of Game 2 vs. the Celtics 🙏🏽pic.twitter.com/7jbacfe7Nl

Injury Report for tomorrow’s game against Boston:

Tyrese Haliburton – Questionable (left hamstring soreness)

Bennedict Mathurin – Out (right shoulder labral tear) pic.twitter.com/KDtPhfvX11

Alors que le statut du meneur est incertain à quelques heures du Game 3 dans l’Indiana, les Pacers sont dos au mur. Menés 2-0, il ne peuvent pas se permettre de s’incliner devant leurs fans sous peine de devoir commencer à faire leurs valises. Mais compte tenu des antécédents de Tyrese Haliburton aux ischio-jambiers, difficile de l’imaginer en pleine possession de ses moyens.

Les Pacers devront très probablement s’en remettre à Pascal Siakam et Myles Turner pour porter leur attaque et espérer réaliser l’exploit face à la meilleure équipe de la Grande Ligue. Indy fait la tête.

