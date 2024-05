Sorti sur blessure durant le troisième quart-temps du Game 2 face aux Celtics, Tyrese Haliburton souffrirait des ischio-jambiers de la jambe gauche. Une blessure qui l’avait déjà écarté des terrains en début d’année civile.

La rechute pour Tyrese Haliburton ? Déjà diminué en janvier à cause d’un bobo aux ischios, le meneur star des Pacers n’a pas pu finir la rencontre face à Boston cette nuit. C’est visiblement sur cette action que la douleur s’est réveillée.

This is the play in the 3rd quarter where Tyrese Haliburton appeared to suffer a leg injury.

He left the game and was ruled OUT for the remainder of Game 2 vs. the Celtics 🙏🏽pic.twitter.com/7jbacfe7Nl

— ClutchPoints (@ClutchPoints) May 24, 2024

Pour le moment, dur de savoir si Indiana sera privé de son joueur pour la suite de la série. En janvier, le prince Hali avait manqué une dizaine de matchs pour soigner cette même blessure mais même par la suite, il semblait encore ressenti une gêne et ses performances avaient été moins impériales qu’en début de saison. C’est évidemment un timing catastrophique pour les Pacers, qui se retrouvent menés 0-2 et qui vont peut-être devoir se passer de leur chef d’orchestre pour la suite. S’il devait s’absenter, on imagine que T.J. McConnell serait alors intégré au cinq de départ. On croise fort les doigts du côté d’Indianapolis en ce moment.