Les Celtics continuent leur petit bonhomme de chemin, tranquillement, sans trop douter. Nouvelle victoire cette nuit face à des Pacers joueurs, logique respectée, Boston mène 2-0 !

Sixième Finales de Conférence en huit ans pour les Celtics, les mecs commencent à connaitre la chanson.

Ed Sheeran courtside pour ce Game 2, vous connaissez ses chansons.

Cette nuit Boston n’a pas été le rouleau compresseur qu’il pourrait être, mais Boston a assuré l’essentiel, à savoir que les joueurs de Joe Mazzulla n’ont jamais vraiment tremblé pour gagner ce Game 2. Un premier quart-temps pour se chauffer puis un monstrueux 17-0 pour attaquer le deuxième, le ton était donné et la suite ne fut qu’un air d’accordéon avec un écart oscillant entre 3 et 15 points. Pascal Siakam a fait tout ce qu’il fallait pour que les Pacers y croient le plus longtemps possible, mais en face Jaylen Brown était dans un de ces soirs où tout va comme sur des roulettes (24 points en première mi-temps et 40 au total), Jayson Tatum a bien rectifié le tir après une première mi-temps pourlingue, Jrue Holiday a fait peu mais il a fait bien, et Payton Pritchard a fait fructifier l’apport du banc des C’s en deuxième mi-temps.

Pour les Pacers Tyrese Haliburton a été trop discret et a fini à l’infirmerie du fait d’un bobo à la jambe gauche, Andrew Nembhard a bien tenté de faire le joint, et malgré le yoyo au score on aura eu du mal à croire à l’exploit. Manquait la petite flamme du Game 1, et Indiana échoue donc là où le Heat et les Cavs avaient réussi aux tours précédents, à savoir, vaincra Boston au TD Garden dans le match 2. La preuve que les Celtics sont (enfin) passés en mode machine ? Peut-être, et une victoire des Verts dans l’Indiana samedi soir lors du Game 3 signifiera en tout cas à 99% le retour des C’s en Finales NBA, deux ans après leur défaite face aux Warriors. Et on a envie de dire que si Jaylen Brown – après son shoot de fou malade au Game 1 – a décidé de se transformer en Hall Of Famer sur cette série, ça risque d’être compliqué pour Rick Carlisle et ses joueurs…

JAYLEN BROWN 40-PIECE & THE DAGGER 💥 pic.twitter.com/fhXGRNe50Z

— NBA TV (@NBATV) May 24, 2024

Job is done, sans folie mais cette fois-ci avec pas mal de sérieux, c’est le minimum que l’on demande à une équipe à 64 wins en régulière. A force d’entendre qu’ils sont en mode dilettante, les Celtics ont peut-être décidé de passer la seconde, et c’est probablement une très mauvaise nouvelle pour la concurrence.