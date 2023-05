Celtics – Heat, une série classique t’as peur… Tellement classique qu’il faut remonter quasiment douze mois en arrière pour en voir le dernier Game 7 en Finales de Conférence. Clas-sique on vous dit. Allez, flashback.

1-1, 2-2, 3-3. En 2022, on n’est pas sur du comeback historique, mais plutôt sur de la guerre de tranchées. Mêmes franchises et effectifs quasi similaires, voilà les plus gros points communs entre les Finales de l’Est 2022 et 2023. Mais à vrai dire, peu importe le scénario quand on arrive au Game 7. L’important c’est de gagner, et voici comment ça s’est passé le 29 mai 2022 à la FTX Arena de Miami.

Pour Beantown, grosse entame et grosse partie tout court. Jusqu’au quatrième quart, les Celtics sont en mode rouleau compresseur. Territoire hostile ou pas, peu importe, on a des Finales NBA à aller chercher, et on va aller les chercher. Jayson Tatum, Jaylen Brown, Marcus Smart, ça attaque, ça défend, pas de repos pour les braves. À côté, Al Horford, Grant Williams et Derrick White font le sale boulot, on n’est jamais trop à jouer dur dans un Game 7. En face ? Un soliste magnifique, mais un soliste quand même. Jimmy Butler donne tout, littéralement, puisque Mr Buckets ne quitte pas le parquet un moindre instant. Allez, on est sévère, le grand Bam Adebayo est également de sortie. Scoring et rebonds, ça noircit fort la feuille de stats.

Un duo face à une équipe, c’est assez simple, ça ne marche pas des masses. Malgré un gros deuxième quart, le Heat court toujours derrière le score, et à bonne distance (55-49 à la mi-temps). De l’entre-deux au money time, Miami navigue entre la grosse et la petite dizaine de points de retard. Quelques runs par-ci par là, toujours interrompus par Marcus Intelligent ou un Jay Brother. Le Heat est en galère, mais le Heat respire. Règle d’or quand on joue face à une équipe d’Erik Spoelstra : si tu peux achever ta proie, achève-la. Si tu ne le fais pas, tant mieux pour le spectacle, mais tu ne te plaindras pas de ton hypertension.

Toujours à distance mais jamais bien loin, Miami rentre dans son moment préféré du match à -11. Le money time, ça vous parle ? Kyle Lowry et Max Strus aiment bien en tout cas. Discrets jusque-là, comme quasi tout le monde dans les rangs floridiens, le boule le plus connu de la ligue et le comptable refoulé se mettent à scorer comme des zinzins. Alors quand Victor Oladipo se met en mode vintage et qu’en face ça ne rentre plus rien, ça donne rapidement un écart beaucoup plus petit. 98-91, 98-93, 98-96, la prochaine étape c’est de prendre le lead.

Une vingtaine de secondes à jouer et trois sur la possession des Cs, Marcus Smart est pris entre Adebayo, Lowry et Butler dans la raquette, faut pas être claustro. Entre momentum à zéro et défense de feu, ça rate sans trop de surprise. Et ça donne quoi ? Oui bien vu, une dernière possession pour le Heat avec une petite possession de retard. Alors, on prend son temps, on voit si une opportunité à trois points arrive et si besoin, on drive. Ce serait quand même dommage de remonter la balle en sprint et de lâcher un tir du parking en posant des appuis de charcutier. Pas selon Jimmy Butler qui nous envoie une brique après nous avoir lâché une perf de patron jusqu’ici (35 points à 13/24).

The last time @celtics and the @MiamiHEAT played in Game 7 of the 2022 Eastern Conference Finals it went down to the wire! 🤯#NBAConferenceFinals #NBAPlayoffs #EasternConferenceFinals pic.twitter.com/bEk0lu4tsB

— NBA India (@NBAIndia) May 29, 2023

La suite ? Smart finit aux lancers, beaucoup moins sous pression qu’une trentaine de secondes auparavant, les Celtics mènent de quatre, emballez c’est pesé, direction San Francisco et les Finales NBA pour la bande d’Ime Udoka. 26 points pour Tatum, 24 pour Brown et Smart, quand Butler et Adebayo finissaient à 35 et 25, les All-Stars ont rayonné sous le soleil de Floride. Plus qu’à espérer que le Massachusetts leur aille aussi bien au teint.

Jimmy Butler et Bam Adebayo face aux Jays et la bande de soldats tout verts : Saison 3 – Épisode 7. Ça c’est une affiche qui claque, et c’est surtout l’affiche de la nuit, à 2h30 au TD Garden (et sur la chaîne Youtube de TrashTalk). Vive le basket, et vive les Game 7.