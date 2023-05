Quel scénario pour cette finale de Conférence… On croyait que la série était déjà pliée lorsque Miami menait 3-0 mais après un sursaut d’orgueil et un Game 6 insoutenable, les Celtics forcent un Game 7 ! Qui l’avait vu venir celle-là ?

Tout le monde préparait déjà ses pronos lorsque Denver et Miami menaient 3-0 en finale de conférence, mais la bande de Joe Mazzulla n’avait pas dit son dernier mot. Miami n’a pas vraiment suivi l’exemple des Nuggets qui – eux – ont bel et bien sweepé 4-0 les Lakers. Au lieu de ça, le Heat s’est laissé remonter doucement mais sûrement par des Celtics très loin de baisser les bras. Résultat ? On a le droit à l’évènement absolu du fan NBA : le Game 7 !

Miami avait déjà un pied en Finale NBA lorsque Marcus Smart a raté le tir de la gagne du Game 6… sauf que Derrick White est passé par là pour sauver la saison des Celtics sur un rebond offensif inespéré. Obligé de se refaire la scène :

Il est clair qu’après ce scénario, le momemtum bascule clairement du côté des C’s puisqu’ils vont retrouver leur TD Garden pour jouer ce match décisif. Pour Jaylen Brown, auteur d’un très bon Game 6, l’état d’esprit est clair :

” Cette victoire ne vaut rien si on se plante lors du Game 7. “

Côté Heat, la victoire des Celtics serait une tragédie inédite dans l’histoire de ce sport puisque 150 fois une équipe a mené 3-0 dans une série de Playoffs et 150 fois elle a… gagné ladite série. Sur les 150 occurrences de ce scénario dans l’histoire, la série s’est terminée 92 fois en 4-0, 44 fois en 4-1, 15 fois en 4-2 et seulement… 3 fois en 4-3. C’est à dire que Boston devient la quatrième équipe de l’histoire à forcer un Game 7 en étant mené 3-0 ! La pression a clairement changé d’épaules à l’issue de ce Game 6 mais bon, le Heat en a vu d’autres, eux qui sortent du play-in cette saison. Selon Erik Spoelstra, la victoire au Game 7 serait en tout cas à l’image de leur saison :

” Au moment où je vous parle, je ne sais pas comment on va y arriver, mais on va aller là-bas et on va y arriver. Rien n’a été facile pour notre groupe cette saison, alors on va le faire en prenant le chemin le plus difficile. C’est comme ça. “

La tension est donc à son comble pour un Game 7 qui promet d’être historique. Alors sur quoi les joueurs devront capitaliser dans ce match ? Certainement le rebond qui – à l’image de la dernière action du Game 6 – est un secteur de jeu clé dans cette série. Au dernier match, l’adresse n’était pas forcément au rendez-vous et il n’est pas insensé – à la vue de la pression du win or go home – de penser que ce scénario se reproduira. Et lorsque l’adresse déraille dans un match, on le gagne en étant agressif au rebond.

L’utilisation de Duncan Robinson sera également à surveiller du côté de Miami. Même si Jimmy Neutron à raté des tirs importants dans le money time du Game 6, sa création offensive par son jeu sans ballon a fait plus d’une fois la différence dans le Game 6. Difficile de prédire exactement son nombre de minutes mais le sniper de Miami a la tête parfaite d’un facteur X de Game 7 !

Maintenant on va gentiment se tourner vers les superstars de cette série pour leur rappeler que ce genre de rendez-vous est une étape de leur carrière où ils doivent sortir la brouette dès le début du match jusqu’à la dernière action. Lorsque Miami mène 3-0, c’est notamment parce que Tatum et Brown sont largement en dessous de leurs standards (notamment dans les quatrièmes quart-temps). Sur les trois matchs précédents, c’est Jimmy Butler qui perd son mojo avec un Game 6 – malgré des lancers francs bien clutch – plutôt raté. Si une des stars envoie un carton offensif à ce moment de la saison, pas certain que tout le monde supporte la pression pour renvoyer la pareille…

À peine le Game 6 terminé qu’on s’imaginait déjà l’ambiance du TD Garden. Le rendez-vous est immanquable cette nuit à 2h30 avec ce match qui coche toutes les cases pour être historique ! Alors… le Heat se qualifie à la dure ou les Celtics écrivent l’histoire ?