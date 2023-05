Cette nuit, Duncan Robinson a plusieurs fois eu l’opportunité de tuer la rencontre, en toute fin de money time. S’il a également rentré des tirs importants pour ramener Miami dans le match, ces tentatives ratées de loin vont ronger le Heat jusqu’à lundi soir, car elles auraient pu envoyer la franchise en Finales NBA.

Il n’a pas beaucoup joué cette saison, mais Duncan Robinson sait saisir les opportunités qu’on lui donne. En sortie de banc, il a apporté ce soir 13 points à 5/11 au tir dont 3/6 à 3-points. Malheureusement, certains tirs qu’il a pris n’ont pas fait mouche, et cela coûte très cher à Miami lorsqu’il faut payer l’addition salée de ce match.

Allons-y étape par étape. Duncan Robinson, c’est dans un premier temps le nom qu’on est tenté d’accoler au rôle de sauveur. Pourquoi ? Car il inscrit deux trois points cruciaux qui laissent l’espoir à Miami de remporter ce match. On note également des layups un peu filous qui sont destructeurs car perforent avec efficacité la défense de Boston. Il est l’un des acteurs de la remontée du Heat, en préambule d’un money fou…

… Dans lequel le sosie de Jimmy Neutron va pourtant flancher. D’abord, et sans doute de la manière la plus flagrante, sur une tentative de loin qui aurait très certainement mis les Celtics au tapis. Rebond offensif, Duncan trouvé à 45 degrés derrière l’arc, personne ne monte. Cette absence totale de défense à très certainement déconcerté le joueur, qui piétine un peu avant de se lever. Le shoot est trop long et rebondit sur le deuxième bord du cercle.

Duncan Robinson va s’en rappeler longtemps de ces deux tirs si ça perd

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) May 28, 2023

Peu après, il aura à nouveau un ticket relativement ouvert, plus en rythme cette fois mais un peu rapide. Le tir est pris, mais à nouveau un poil trop long. Il n’a pas flanché de tout le reste du match, mais les deux tirs importants sont manqués. Et le Heat, même s’ils ont eu l’opportunité de gagner, finira par s’incliner sur le panier invraisemblable de Derrick White au buzzer. Il faudra aller batailler à Boston, dans la nuit de dimanche à lundi, pour rattraper les regrets de cette nuit.

This was literally a klay like shot from Duncan Robinson dude shot a three with 20 seconds on the clock 😭pic.twitter.com/kWnPOhevI1

— Chef Curry (@baby_face_goat) May 28, 2023



