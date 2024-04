Avant-dernière série connue de ce premier tour, ce Celtics – Heat pourrait bien être la… moins équilibrée. Il ne faut jamais vendre la peau du Heat avant de l’avoir tué, mais l’absence de Jimmy Butler semble rédhibitoire. Et la rédac, elle en pense quoi ? A nos pronos, et on attend les vôtres !

Giovanni

Vous vous souvenez quand Montpellier menait 4-0 face à l’OM et que Marseille avait fini par l’emporter 5-4 ? Rolland Courbis lui, s’en rappelle. Bref, le Heat devra s’en souvenir aussi, sauf qu’à 4-0 la série sera pliée. Rien à voir donc, et voilà comment gratter deux lignes pour ne rien dire. Ou pour dire en tout cas que, selon moi, Boston va plier cette série en quatre matchs. La seule opportunité pour le Heat sera de prendre le Game 1 grâce à sa dynamique alors que les C’s ne jouent plus au basket depuis environ un mois et demi dix jours, mais très franchement je ne vois qu’un sweep sur ce premier tour et je le vois bien entre la Floride et le Massachusetts. Trop de talent à Boston, trop ric-rac pour Miami sans Butler, et y’aura plus qu’à coller un deuxième sweep en demi-finale de conf, voire un autre en finale de conf. Oui, on en reparle, mais Boston pourrait bien rejoindre les Finales avec un 12-0 au compteur, j’suis dans le turfu. Celtics 4, Heat 1.

Nico M

Celtics – Heat. Boston – Miami. Le vert contre le rouge. Here we go again ! Le rendez-vous annuel entre les deux gros rivaux de la Conférence Est arrive plus tôt que prévu, et sera marqué par l’absence de l’un des principaux protagonistes : Jimmy Butler. Sans lui, et malgré tous les subterfuges que peut inventer Erik Spoelstra, je vois mal Miami rivaliser avec la meilleure équipe NBA cette saison. Le Heat sera fidèle à lui-même et tentera de faire déjouer Boston, mais les Celtics sont beaucoup plus solides que l’an passé pour s’écrouler comme un château de cartes. Alors à moins qu’Haywood Highsmith profite de l’absence de Jimmy pour sortir la série de sa vie en mode Caleb Martin, ça devrait être réglé assez rapidement. Celtics 4, Heat 1.

Nico V

Bon, bon, bon. Un public de Miami qui chante “We want Boston !” à la façon de celui des Nets de 2022, comment ne pas esquisser un sourire en imaginant la déculottée que les Celtics vont leur passer ? Objectivement, tous les pointeurs portent les C’s favoris mais… J’ai envie de croire que le Heat, même sans Jimmy Butler, va s’activer et défendre sa peau très cher. Pas de quoi remporter la série, mais au moins de gratter 2 matchs. Tout en montrant une nouvelle fois que face au gratin du coaching NBA, Joe Mazzulla doit peut-être encore plancher. Celtics 4, Heat 2.

Robin

Miami a, depuis l’année dernière, cette image d’équipe qui peut déranger n’importe quel adversaire en Playoffs malgré son classement en saison régulière. Contre Boston je n’y crois pas. Les matchs face à Philadelphie et Chicago ne m’ont pas rassuré sur un point précis, si la défense à l’intérieur de la raquette est étouffante, celle de la ligne à 3-points est assez catastrophique. Contre des équipes peu spécialistes de l’exercice comme les Sixers et les Bulls, cela se voit moins, mais si une amélioration sur ce point n’est pas faite face aux Celtics, sans Jimmy Butler, la série ira très vite. Celtics 4, Heat 0.

Céleste

La bonne nouvelle de cette série, c’est qu’on ne se la tapera pas en Finales de Conférence. La match-up Celtics – Heat ressemble à une malédiction, surtout pour les C’s, mais cette année pas de surprise, et le score de 4-1 ne rendra pas justice au niveau de domination qui sera montré par Boston sur cette série. Pas certain de pouvoir compter sur Jimmy Butler, ou plutôt certain de ne pas compter sur lui, le Heat va s’effondrer face à une équipe des Celtics complètement surchargée en joueurs de qualité à tous les postes. A la manière d’un boxeur qui met KO un type d’une bonne beigne avant de se faire rouer de coups par huit gars en sortie de discothèque, Bam Adebayo va s’énerver et voler le match 1 avec une performance bien sale, histoire de faire comprendre à ce surimi de Kristaps Porzingis qu’il est soft et qu’il aurait pris un bouillon colossal dans d’autres circonstances. Sans surprises, les Celtics et leurs cinq All-Stars et demi avancent. Pas compliqué. Celtics 4, Heat 1.

Julien

Pour les deux premiers matchs à Boston, impossible de voir le Heat sans Butler espérer prendre un match. 2-0 dans la série, on file en Floride et on commence à causer. Mais il faut un Derrick White Game dans une série, ça sera donc Game 3 (27 points, 4 interceptions, 3 contres). Et si l’armada verte a l’opportunité de piler le tout en évitant des trajets d’avion supplémentaires, ils le feront avec joie. Petit carton de Porzingis dans le Game 4 sur un Adebayo fatigué, et petit sweep des familles pour les gros favoris de la saison. C’est peut-être aller un peu vite en besogne, mais difficile de miser contre eux, même sur un match. Celtics 4, Heat 0.

Alex T

Quatrième série en cinq saisons entre les deux équipes. Certains pourraient dire que c’est répétitif mais on sait que ça promet du beau spectacle tant Boston et Miami nous ont habitué à de belles choses ces dernières années. Sans Jimmy Butler en tenue, impossible pour moi d’imaginer le Heat passer le premier tour. Pour autant, je ne vois pas les Celtics partir en mode sweep pour autant. Erik Spoelstra va montrer pourquoi il est le meilleur coach de NBA, l’absence de Jimmy va pousser tout le Heat à se dépasser et je pense que Miami peut aller prendre un voire deux matchs. Reposé et sûr de sa force, Boston n’a pas de raison de passer à côté. Celtics 4, Heat 2.

Clément

Celtics – Heat : le Heat a validé sa qualification in extremis et on sait ce que ça a voulu dire l’an dernier, mais Jimmy Butler sera cette fois-ci absent et les Celtics ont fait de l’Est une dictature. Les frères Jay vont permettre à Boston de rouler sur ce premier tour cette année, je ne vois aucune autre issue possible malgré tout le respect que je porte à la franchise floridienne. Pour le principe, ils en prendront un en guise d’hommage à Buckets, contraint de reposer son genou, mais il n’y en aura pas plus. Les C’s sont plus complets, plus solides, plus talentueux. Bref, plus tout, et ça devrait passer tranquillement. Celtics 4, Heat 1

LE PROGRAMME DE LA SÉRIE