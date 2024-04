Oh la série de zinzin. De la grosse défense, une intensité de tous les instants… et des Knicks favoris mais peut-être pas tant que ça. De la bonne grosse bagarre comme on l’aime qui se profile, alors bon courage pour pronostiquer quoique ce soit ici. C’est pourtant ce qu’on a fait, parce qu’on est des fous, que voulez-vous.

Giovanni

Ils sont bien mignons les fans de basket champagne, adeptes des 45/17/17 de Luka Doncic et du bide à bière de James Harden, mais moi la série qui me chauffe le plus c’est peut-être bien celle-là. Joel Embiid est revenu aux affaires et aura les arguments quoiqu’il arrive, même s’il m’a turbo-énervé au play-in. Nico Batum va continuer de flex avec son brassard de capitaine, Tyrese Maxey va passer sous la barre des huit secondes au cent mètres et Kelly Oubre va me faire frissonner au moibdre clin d’oeil… mais ces Knicks, bazar, qu’est-ce qu’ils sont forts, qu”est-ce qu’ils défendent, qu’est-ce qu’ils se battent ! Jalen Brunson peut devenir en Playoffs un border joueur Top 5 NBA, le Madison va hurler pendant dix jours, et globalement l’assise défensive est plus solide. Et comme le disait Jeanjean (mon coach en U11) : c’est en défense que tu gagnes le droit de marquer. Jeanjean existe-t-il ? Mystère. Mais ce qui ne fait pas mystère c’est la qualif des Knicks dans mon livre, et un nouveau choke de mon gros Jojo boudeur. Knicks 4, Sixers 2,5, ouais, j’arrive pas à me décider.

Nico M

Les Knicks ont joué la deuxième place jusqu’au bout de la saison régulière. Leur récompense ? Les Sixers de Joel Embiid et Tyrese Maxey au premier tour. Ces derniers ont effectivement réussi à passer l’obstacle Heat au Play-in Tournament et débarquent en Playoffs en étant sur une série de neuf victoires consécutives. Traduction : c’est pas l’équipe que vous voulez rencontrer d’entrer. S’il faudra bien sûr surveiller l’état de santé de Joel, ce dernier est revenu très fort de sa blessure et pourrait faire un chantier dans la raquette des Knicks, privée notamment de Julius Randle. J’aime aussi la profondeur que possèdent les Sixers et ce que Nick Nurse peut proposer comme challenge à Tom Thibodeau. Je vois ainsi Philadelphie un tout petit cran au-dessus des Knicks, même si ces derniers – guidés par Jalen Brunson – vont tout donner dans cette série. Knicks 2, Sixers 4.

Nico V

Joel Embiid va t-il enfin réussir à tromper les mauvais coups du destin et réaliser une série complète ? C’est tout ce qu’on lui souhaite, même si je suis favorable à augmenter le prix des croissants de 197€ rien que pour lui lors de Paris 2024 pour le punir d’avoir fait espérer tous les fans français de basket. Sa tantine Suzanne de Courcouronnes lui a apparement envoyé un message vocal : “Bonjour Joel, comme ça tu as menti au Président ? Quel affreux Jojo. Et bien je vais te donner une leçon. Tu vas gagner un titre NBA cette saison, tes amis Tyrese et Tobias seront fiers. À Paris, tu seras sur le toit de l’olympisme avec ton pays. C’est beau ? Et bien c’est faux, les Knicks vont te rafaler 4-2 et Victor Wembanyama est le gérant de la crèche où tu iras après les Jeux.“. Knicks 4, Sixers 2 .

Robin

Au moment de remplir mon bracket pour tenter de remporter 5 000 euros, j’avais parié sur les Sixers… mais j’ai changé d’avis. Mitchell Robinson m’a surpris positivement lors des derniers Playoffs et son retour combiné à la saison solide d’Isaiah Hartenstein n’est pas la meilleure des nouvelles pour un Joel Embiid que je trouve toujours assez diminué. Le CAMEROUNAIS va bien sûr poser des problèmes à la raquette adverse, mais peut-être pas assez pour compenser les manques du reste de l’effectif. Les Knicks sont plus durs, plus complets notamment en attaque, Jalen Brunson est un maestro, ses deux potes de Villanova ne sont pas non plus du genre à se caguer dessus en postseason. Et puis surtout, le Madison Square Garden reste le Madison Square Garden. Knicks 4, Sixers 3.

Céleste

C’est peut-être la série qui va être la plus disputée de tous les Playoffs. Au moment où j’écris ces premières lignes je ne sais toujours pas vraiment qui je vais mettre en vainqueur. Tout ce que je sais c’est que ça va aller en sept matchs. Obligé. L’élément qui va tout déterminer dans cette série : “est-ce que De’Anthony Melton sera présent sur quelques matchs”. L’arrière des Sixers leur est trop précieux et un argument peut même être fait pour dire que c’est le troisième meilleur joueur de cet effectif. Capable de sortir d’un quart-temps à trois interceptions et cinq 3-points rentrés, c’est également LE joueur à mettre en défense pour embêter Jalen Brunson. Avec l’absence de Julius Randle, les Knicks sont, qu’on le veuille ou non, quand même bien affaiblis, avec une attaque trop prévisible. La match-up des coachs risque d’aller en faveur de Nick Nurse, soyons sérieux, mais Philadelphie n’a pas donné les meilleures garanties au play-in, surtout pas Joel Embiid. Je ne sais pas pourquoi, ces Knicks donnent envie de parier sur eux. L’avantage du terrain devrait faire la différence à la fin. Knicks 4, Sixers 3.

Julien

J.B. Bickerstaff a préféré envoyer son équipe W finir le dernier match de saison régulière face aux Hornets, et a laissé la deuxième place aux Knicks. Pour cause, les Sixers et leur dynamique monstrueuse sont sortis du play-in. S’il y a des raisons d’avoir peur, il y a aussi des raisons d’y croire à NY. Jalen Brunson est dans une forme où l’on ne peut que se dire “mais il est trop fort lui c’est quoi ce bazar”, et Tom Thibodeau le fera jouer 50 minutes de moyenne environ. Embiid est apparu emprunté face au Heat, et il aura fallu un Batum MVP pour passer d’un poil. Les Knicks ont du talent, de l’envie et l’avantage du terrain. Ils ont mon vote. Knicks 4, Sixers 2.

Alex T

J’avais parié sur un Knicks – Heat donc il va falloir se réinventer un peu, surtout que la série s’annonce bien différente avec Philly à la place de Miami. Malgré tout, je vois encore New York l’emporter, avec un Jalen Brunson flamboyant et un collectif de guerrier autour. Joel Embiid ne semble pas à 100% de ses capacités, les Knicks ont quelques bonhommes pour tenter de le ralentir un peu, j’imagine que Josh Hart va lui partir en mission sur Tyrese Maxey. Nick Nurse reste un meilleur tacticien que Tom Thibodeau mais New York semble sur son nuage et sortir les Sixers de Joel Embiid enverrait un beau message à la concurrence. New York file en demi. Knicks 4, Sixers 2

Clément

Peut-être la série la plus équilibrée ici, tant les Knicks ont semblé souverains même en périodes de turbulences, et tant les Sixers ne sont pas à leur place au classement, la faute à ces foutues blessures. Et attention car je vois bien Philly créer un upset qui n’en serait pas vraiment un, tant sur le papier que dans les faits. Le crew de Joel Embiid et Tyrese Maxey est normalement équipé pour batailler tout en haut du classement, et ça, on aura à cœur de le rappeler dans la ville de l’amour fraternel. En face, Jalen Brunson sera encore une fois délicieux, le collectif sera bien relou à jouer malgré les blessures et le Madison sera chauffé à blanc pour l’occasion, mais pas de quoi effrayer JoJo. Le classement ce n’est qu’un chiffre, et je pense que Philadelphie a plus d’armes que New York pour avancer au tour suivant. Knicks 2, Sixers 4

LE PROGRAMME DE LA SÉRIE

Game 1 : Knicks- Sixers, dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 avril à minuit

Knicks- Sixers, dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 avril à minuit Game 2 : Knicks – Sixers, dans la nuit du lundi 22 au mardi 23 avril à 1h30

Knicks – Sixers, dans la nuit du lundi 22 au mardi 23 avril à 1h30 Game 3 : Sixers – Knicks, dans la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 avril à 1h30

Sixers – Knicks, dans la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 avril à 1h30 Game 4 : Sixers – Knicks, le dimanche 28 avril à 19h

Sixers – Knicks, le dimanche 28 avril à 19h Game 5* : Knicks – Sixers, dans la nuit du mardi 30 avril au mercredi 1er mai

Knicks – Sixers, dans la nuit du mardi 30 avril au mercredi 1er mai Game 6* : Sixers – Knicks, dans la nuit du jeudi 2 au vendredi 3 mai

Sixers – Knicks, dans la nuit du jeudi 2 au vendredi 3 mai Game 7* : Knicks – Sixers, dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 mai

