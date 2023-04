Envoyez les demi-finales de Conférence ! A l’Ouest on connaitra demain qui des Warriors ou des Kings rejoindra le dernier carré, mais ce soir les demi démarrent déjà l’Est, avec une affiche très nineties et surtout très improbable. Qui des Knicks ou du Heat sortira vainqueur de cette série ? Qui de Jalen Brunson ou Jimmy Butler portera les siens ? La redac s’est mouillée, et on attend de vous la même chose en commentaires !

GIOVANNI

Oh l’affiche de ZINZIN. Deux équipes que personne ou pas grand monde n’attendait à ce niveau-là de la compétition mais qui méritent tout ce qui leur arrive. Est-ce que Julius Randle sera prêt à en découdre ? Pas sûr. Est-ce que c’est ça qui peut faire basculer la série ?.. Pas sûr non plus. Au risque de choquer je pars en sens inverse sur l’A7 et clame haut et fort que la défense des Knicks va réussir à freiner la bête Jimmy Butler. Pas en dessous de 30 de moyenne peut-être, mais suffisamment pour l’empêcher de poser ses bourses sur la série, ce que pourrait par contre faire Jalen Brunson, que je sens TROP prêt pour ce genre de show. L’impression que les Knicks sont au dessus quand on prend toutes les composantes, individuelles comme collectives, dans les jambes comme dans la tête. Ce sera dur, ce sera serré, ce sera intense, mais les Knicks vont retrouver les Finales de Conférence, 23 ans après leur dernière apparition à ce stade de la saison. Knicks 4, Heat 2

NICO

J’ai longtemps hésité au moment de faire mon prono. Les Knicks ont été impressionnants de solidité face aux Cavaliers lors du premier tour, tandis que le Heat a tout simplement envoyé la meilleure équipe de saison régulière en vacances. Et puis je me suis posé la question suivante : “Es-tu vraiment prêt à parier contre Jimmy Butler dans cette série ?”. La réponse est non. Sur une autre planète lors de ces Playoffs, Butler va continuer sa campagne historique pour porter Miami vers la victoire. Alors oui, en face il y a une belle profondeur et une équipe qui sait défendre, oui il y a Jalen Brunson, mais face à ce Jimmy-là je ne peux que miser sur le Heat. Et puis il y a aussi l’incertitude autour de la cheville de Julius Randle côté Knicks. Cela pourrait pénaliser New York dans une série qui s’annonce physique et défensive. Allez, Miami en 7 avec 45 points de Butler au Game 7 au MSG. Vous l’aurez lu ici en premier. Knicks 3, Heat 4.

ALEX

Voilà une série qui fera plaisir aux plus nostalgiques d’entre nous. Knicks – Heat, ça sent bon les 90’s, le fight, les embrouilles. J’imagine bien une série en mode barbelés, entre deux équipes qui ont une belle réputation défensive. Dur de vraiment partir sur un favori entre les deux. New York a l’avantage du terrain et le Garden va mettre le feu à chaque fois mais Miami vient de se coltiner la meilleure équipe du pays à l’extérieur donc ça ne devrait pas les effrayer. Imaginer en plus un monstre comme Jimmy Butler dans la Mecque du basket, ça donne des frissons. Comme l’an passé, Jimmy B semble en mission et cette série se jouera sans doute sur la capacité des Knicks à limiter l’ailier. Est-ce que Josh Hart, R.J. Barrett and co peuvent calmer le monsieur café de Floride ? Perso, je le vois continuer son chantier et la probable absence de Julius Randle peut aussi poser problème pour New York. Cette série va nous faire rêver mais je vois Miami continuer son chemin. Heat 4, Knicks 2.

ARTHUR

La folie ne s’emparera pas du Garden. Du moins, pas cette saison. Fin de route pour des Knicks qui ne reposeront “que” sur Jalen Brunson et Mitchell Robinson, dans le cas où Julius Randle serait vraiment amoindri voire absent. Y’a d’autres atouts, R.J. Barrett assez juste et décisif sur ce début de Playoffs, mais Jimmy Butler et Gabe Vincent surfent la plus intense des vagues. Bam Adebayo sous-scelle parfaitement sa raquette et n’est plus qu’à 74 ajustements de correctement attaquer. Pas de Tyler Herro, mais l’expérience de Kyle Lowry pour freiner l’euphorie d’un effectif “juste bon”. Heat 4, Knicks 3.

CLEMENT

Je me suis fait avoir une fois, je ne me ferai pas avoir deux fois, le Heat pourrait bien être le tube du printemps après avoir rincé Giannis et les Bucks en 5 petits matchs de rien du tout. Désolé les Knicks, mais vous tombez sur un sacré morceau là. Je m’adresse d’abord à Jimmy Butler : Emile Zola avait dit “j’accuse”, moi je dis “je m’excuse”. Je ne le voyais pas se faufiler plus haut, et je me suis bien viandé. Le daron de TJ Warren a senti l’odeur du sang en Playoffs et s’est transformé en mutant, et même si Bam Adebayo est encore trop discret et que les blessures ont frappé Tyler Herro et Victor Oladipo, je vois bien Miami créer la sensation jusqu’au bout. En face, Jalen Brunson est certes le meilleur joueur de l’histoire de cette fichue ligue, et les Knicks semblent parfaitement rodés collectivement, mais Miami a plus d’expérience de ces moments, et surtout, un code de triche en la personne de Jimmy Butler pendant que New York voit Julius Randle galérer à son retour de blessure. Victoire de Miami, et c’est même pas parce que mon pote a écrit un livre sur eux. Knicks 2, Heat 4.

AUGUSTE

Alors celle-là je ne l’attendais pas. Knicks – Heat ? 5e contre 8e ? Mais WTF. Série complètement ouverte où les deux franchises vont avoir la dalle car la place en finale de conf est plus qu’ouverte. Deux équipes en surconfiance et avec des coachs carré de chez carré. Les Knicks arrivent tout de même avec un Julius Randle absent ou diminué, pas la meilleure des opérations. D’un côté, le Heat me parait trop expérimenté et avec plus de joueurs de talent qui pourront s’exprimer. D’un autre côté, pas envie de sous-estimer les Knicks encore une fois. La série va être longue car les ajustements vont être au poil. Allez juste pour continuer à voir leur fans s’extasier et parce que la nostalgie de JB (ah ah lequel ?) m’emporte. Attention suspense… Knicks in 7 in the Madison Square Garden on fire !!! Knicks 4, Heat 3.

EDGAR

Bon, évidemment personne ne s’y attendait à celle-là mais c’est aussi ça la magie de la Coupe de France des Playoffs. Miami a surfé sur une dynamique incroyable contre les Bucks et évidemment un Jimmy Butler totalement mutant pour faire l’upset de ce premier tour. Mais Milwaukee ne s’est jamais adapté face à Jimmy. Difficile d’imaginer Tom Thibodeau ne pas mettre en place un plan anti-Butler pour cette série. New York c’est moche, il n’y a pas beaucoup de points et on est loin du basket champagne mais je pense que c’est typiquement l’équipe qui peut contrecarrer les plans de Miami. Cela dépendra aussi du rétablissement rapide ou non de Julius Randle. Pour moi, NY dans un MSG totalement en fusion et avec une défense de CRS va le faire et sera en finale de conférence Est. Fin de l’épopée pour Miami qui, physiquement, ne tiendra pas le choc. Knicks 4, Heat 2.

ANTOINE

L’affiche de guerre de tranchées par excellence : impossible de ne pas tomber au sol sans avoir de la boue sur ton maillot. Une série qui rappelle des souvenirs à certains, mais qui me rappelle surtout que mon bracket est fumé. Comment New York va choisir de défendre Jimmy ? Est-ce que Bam gagnera ses duels face à un Robinson dominant ? Gabe Vincent peut-il gêner Brunson ? Pas mal d’interrogations mais des certitudes aussi : les Knicks ne vont pas attaquer la même défense (Switch-All avec Bam) et le Heat va pouvoir étirer la défense des Knicks en ciblant Robinson sur P&R. Avantage théorique Miami pour moi mais ça va être serré, et masterclass de Jimmy au Madison pour clore la série. Knicks 3 – Heat 4.