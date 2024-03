Le mois de mars est là, avec sa fête des grands-mères, ses achats de chocolat et d’asperges pour préparer Pâques. Mais pas que. Ici on parle de la course la plus folle qui soit, celle qui mène aux Playoffs NBA, voire au play-in tournament pour les plus ric-rac. Il est donc l’heure de faire le point, chaque matin ou presque, sur l’évolution du classement avant le début des vraies hostilités, le 20 avril prochain !

Les résultats de la nuit

Les classements

La petite règle concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité.

Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg

Bonne opération du jour : Knicks, Warriors

On pourrait aussi parler des Pacers ou des Sixers, qui ont récupéré des wins essentielles dans la course à la sixième place à l’Est, ou encore des Pelicans – qui gardent les Clippers en ligne de mire – ou bien des Wolves et du Thunder, qui continuent de se tirer la bourre sur le podium de l’Ouest. Mais ce matin big up particulier aux Knicks, plus que jamais quatrièmes à l’Est grâce aux 40 points de Jalen Brunson (back-to-back 40, s’il vous plait) et à une défense qui commence à devenir problématique pour les adversaires de NYC (cinquième matchs de suite sans encaisser 100 points !). Grand bravo également aux Warriors, qui ont résisté à la tempête LeBron (40 pions) pour s’imposer face aux Lakers et leur chiper la neuvième place au passage.

Mauvaise opération du jour : Cavs, Nets, Lakers, Kings

Les Lakers, forcément, avec en prime la sortie sur blessure d’Anthony Davis en début de match, après avoir pris le doigt de Trayce Jackson-Davis là où ça fait bien mal (DANS L’OEIL, bande d’esprits mal placés). Les Lakers se retrouvent dixièmes de l’Ouest ce matin, à portée de fusil (quatre matchs tout de même) de Rockets qui continuent d’y croire et c’est tout à leur honneur. Les Cavs ont pour leur part perdu un match qu’ils n’avaient pas prévu de perdre (à Houston justement) et perdent un peu de crédit dans leur course à la seconde place à l’Est, tandis que (prononcez tandisse pour paraitre éduqué) les Nets voient la dixième place s’éloigner et que les Kings continuent de flirter entre Playoffs et play-in après leur défaite contre le 5-4-1 en sabot de cheval des Knicks.

Les affiches de la nuit prochaine

18h : Bucks – Suns

20h : Pistons – Heat

20h30 : Mavericks – Nuggets

23h : Magic – Raptors

23h : Wizards – Celtics

0h : Spurs – Nets

2h30 : Clippers – Hawks

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Celtics – Sixers, Heat, Bulls ou Hawks

Bucks – Sixers ou Heat

Cavs – Pacers

Knicks – Magic

Play-in tournament : Sixers – Heat et Bulls – Hawks

Thunder – Kings, Mavericks, Warriors ou Lakers

Thunder – Kings ou Mavericks

Wolves – Suns

Clippers – Pelicans

Play-in tournament : Kings – Mavericks et Warriors – Lakers