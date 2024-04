Pacers – Bucks : 1-1. Les joueurs de l’Indiana ont profité au Game 2 de la nouvelle absence de Giannis Antetokounmpo pour recoller dans la série sous l’impulsion d’un grand Pascal Siakam. Le Grec est à nouveau incertain pour la rencontre de ce soir, qui sera la première de ces Playoffs à la Gainbridge Fieldhouse.

S’il y a bien une rencontre que les Indiana Pacers doivent remporter pour s’offrir le droit d’être ambitieux dans ces Playoffs, c’est celle qui se déroulera ce soir à 23h30 à la Gainbridge Fieldhouse face aux Milwaukee Bucks. Les hommes de Rick Carlisle ont l’opportunité de prendre l’avantage dans la série contre une équipe qui pourrait être privée de Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton.

Le Grec, qui n’a pas encore disputé la moindre minute lors de cette postseason, est à nouveau doubtful pour ce Game 3 tandis que l’ailier américain est incertain après avoir loupé un entraînement pour cause d’entorse à la cheville.

Khris Middleton did not participate in Thursday’s practice due to an ankle issue; his status for Friday’s game is unclear, per @Underdog__NBA pic.twitter.com/GCnmpEif0j

— NBACentral (@TheDunkCentral) April 25, 2024

Mais pour pouvoir profiter de ces absences, les Pacers devront sans doute compter sur un Tyrese Haliburton bien plus inspiré que depuis le début des Playoffs. Sur les deux premiers matchs face aux Bucks, le meneur de jeu tourne à 10,5 points, 4,5 rebonds et 10 passes de moyenne à 47% au tir. Si l’ancien de Sacramento est en difficulté depuis le All-Star Break, il n’a que rarement semblé aussi timide.

Le franchise player d’Indiana sur ce premier tour s’appelle Pascal Siakam. Le Camerounais s’amuse face à la raquette dépeuplée du Wisconsin avec 36,5 points, 12 rebonds et 4 passes de moyenne ! C’est bien ce niveau de jeu extraordinaire qui a permis à son équipe de recoller. En cas de nouvelle performance discrète d’Haliburton, il faudra pour les Pacers que Spicy P continue sur sa lancée.

En face, les Milwaukee Bucks chercheront à épauler Damian Lillard. Si sa performance extraordinaire dans le Game 1 avait permis à son équipe de remporter le match, il a également été très bon lors de la défaite dans le Game 2. Simplement, la défense a péché et des joueurs comme Bobby Portis ou Malik Beasley n’ont pas rendu leurs meilleures prestations.

Au contact pendant trois quart-temps, les Bucks avaient également souffert d’un manque de diversité offensive dans la dernière période, un problème que Doc Rivers et son staff tâcheront de résoudre ce soir. Une fin de phrase à laquelle nous ne croyons évidemment pas.

Toujours est-il que lorsqu’une série de Playoffs en est à 1 partout, le Game 3 est extrêmement important. L’équipe qui l’emportera aura le momentum pour la suite. Plutôt 2-1 Pacers ou 2-1 Bucks avant la quatrième manche à Indianapolis ? Allumez vos postes radios et vos télés cathodiques à partir de 23h30.