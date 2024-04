Bucks – Pacers (109-94) : Damian Lillard détruit Indiana en une mi-temps !

Faisant partie des séries les plus indécises du premier tour des Playoffs avec l’absence de Giannis Antetokounmpo, les Bucks ont rappelé à tout le monde qu’ils étaient bien favoris contre Indiana. Damian Lillard a lâché une première mi-temps de malade mental pour guider Milwaukee vers une victoire confortable au Game 1.

Les stats du Game 1 entre les Bucks et les Pacers

En l’absence de Giannis Antetokounmpo, tous les yeux sont évidemment rivés sur Damian Lillard, qui doit step-up pour compenser l’absence de la superstar. C’est exactement ce qu’il fait dans les premières minutes. Agressif vers le panier et plantant deux banderilles de loin, Dame Time marque 16 des 20 premiers points de Milwaukee. Pas de doute il est à l’heure !

Pour autant, le coup de chaud de Lillard ne permet pas aux Bucks de faire l’écart. Alors qu’aucune des deux équipes n’est adroite à 3-points, Indiana marque dix points dans la raquette adverse rien que dans la première moitié du premier quart-temps. Pascal Siakam se montre tranchant, profitant notamment d’un rare mauvais repli défensif adverse pour scorer en transition sur un caviar de Tyrese Haliburton.

Il faut attendre la dernière minute du premier quart pour voir les Bucks faire leur trou. Malik Beasley et Pat Connaughton profitent de l’attention demandée par Lillard pour planter chacun un tir primé, celui de Patoche avec la faute en prime. Et puis c’est encore ce diable de Lillard qui fait très mal avec un step-back au buzzer pour donner neuf points d’avance à Milwaukee (30-21).

DAMIAN LILLARD EST EN FEU pic.twitter.com/beMis2LtQy

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 21, 2024

Solides en défense dans les douze premières minutes et bien aidés par la maladresse offensive d’Indiana (0/12 à 3-points…), les Bucks continuent de mettre la pression sur les Pacers. Ces derniers sont limités sur du jeu demi-terrain et perdent des ballons (notamment avec la second unit). Ce n’est pas l’attaque explosive qu’on a pu voir tout au long de la saison régulière. Pour ne rien arranger, Bobby Portis (titulaire à la place de Giannis) trouve son rythme en sanctionnant près du cercle, et l’écart grimpe vite : +19 Bucks ! Tout ça avec Lillard sur le banc s’il vous plaît.

Les Pacers semblent éblouis par la lumière des Playoffs, et doivent se reprendre. Cela passe par une défense qui laisse moins d’ouvertures aux Bucks et une attaque plus cohérente collectivement. Pascal Siakam tente de sonner la charge mais quand vous avez un Lillard en mission en face, ça devient vite compliqué. Dame ajoute une, deux, trois banderilles du parking pour faire exploser le Fiserv Forum ! Damian Lillard a 35 points à la mi-temps, les Pacers 42.

C’est un massacre (69-42 à la pause).

DAMIAN LILLARD IS ON FIRE 🗣️

33 FIRST HALF POINTS 🪣 pic.twitter.com/PEskkKU8xa

— NBA on TNT (@NBAonTNT) April 22, 2024

Très discret en première mi-temps et particulièrement visé par la défense de Milwaukee (via des prises à deux pour le forcer à lâcher la balle), Tyrese Haliburton fait partie de ceux qui doivent step-up pour aider Indiana à sortir la tête de l’eau. Il guide les siens vers un run de 12-4 à la sortie des vestiaires en étant plus tranchant dans ses initiatives. Hali trouve les bons décalages pour Siakam et Myles Turner, et Indiana parvient à repasser sous la barre des 20.

Pas de quoi faire transpirer les vétérans de Milwaukee pour autant. De Bobby Portis (15 points) à Khris Middleton (23 points) en passant par Brook Lopez (11 points, 3 contres), les Bucks coupent assez vite le momentum adverse. L’énergie de Pat Beverley (7 rebonds, 8 passes, 2 steals), titularisé pour s’occuper du cas Haliburton (9 points, 8 passes, seulement 7 tirs), aide également les Daims à rester dans le droit chemin… jusque dans les quatre dernières minutes du troisième quart-temps.

Les Pacers, plus focus en défense, passent un 9-0 aux Bucks grâce à la contribution de leur banc. Milwaukee connaît un gros trou d’air à 3-points tandis que Damian Lillard est toujours bloqué à 35 pions. L’écart n’est plus qu’à -12 (83-71) avec un quart-temps à jouer. Et s’il y avait match ?

T. J. McConnell helps the Pacers end the 3rd quarter on a 13-2 run to trim the deficit!

IND-MIL Game 1 is live on TNT pic.twitter.com/tMlgqWP9ug

— NBA (@NBA) April 22, 2024

Avec Lillard sur le banc et des Pacers qui commencent à croire en leurs chances, les Bucks puisent dans leurs ressources pour éviter tout choke. Outre Middleton et Portis, le banc fait le taf avec Malik Beasley et Jae Crowder qui contribuent. Milwaukee reprend 20 points d’avance just like that.

C’est le run de trop pour les Pacers, qui finissent par rendre les armes malgré un ultime effort signé Pascal Siakam (36 points, 13 rebonds). Milwaukee prend le Game 1 sur le score de 109-94, rendez-vous mardi pour la deuxième manche.

BROOK LOPEZ WITH THE POSTER pic.twitter.com/gsHD2Q8D1t

— NBACentral (@TheDunkCentral) April 22, 2024